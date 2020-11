Různé materiály, vzory i barvy. Jaké povlečení je pro vás to pravé?

Povlečení se má jednou za tři roky vyhodit a pořídit nové. Ale – dělá to vůbec někdo? Na druhou stranu to může být výhoda. S novým povlečením do ložnice dostanete současné trendy vzory i barvy, rozhlédnete se po nových technologiích a zvážíte, co bude nejlepší vybrat na léto a co na zimu.