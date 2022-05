Růst energií vám pomohou zkrotit nová plastová okna

Po topné sezoně přichází obvyklé bilancování, ve kterém zhodnocujeme celkové náklady a také to, zda jsme „netopili pánu bohu do oken“ zbytečným větráním nebo kvůli starým oknům. A při letošním zdražováním energií to platí dvojnásob. Připravte se proto na další zimu už nyní a ušetřete.