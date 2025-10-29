Ruší vás sousedi, smog a hluk? Zavřete okna, klimatizace to zvládne!

Bydlíte v centru města a každý den vás ruší hluk aut nebo veselí kolemjdoucí? Řešení není ve špuntech do uší, ale v chytré domácí klimatizaci. Ta vám dopřeje ideální teplotu – a venkovní svět nechá za oknem.

Když větrání ruší víc, než pomáhá

Bydlíte v centru města nebo u frekventované silnice? Pak to znáte – otevřené okno rovná se hluk, smog a často i nechtěné cigaretové aroma ze sousedova balkonu. A přesto potřebujete větrat, hlavně v létě. Nebo ne? S klimatizací nemusíte mít okna dokořán 12 hodin denně. Moderní klimatizace do bytu totiž zvládne ochladit, odvlhčit a přefiltrovat vzduch v místnosti, takže se vám domů nedostane smog ani prach z ulice. Stačí tedy jen na chvíli vyvětrat, ideálně ráno nebo večer, kdy je venku klid.

A pokud nechcete kompromisy mezi pohodlím, čerstvým vzduchem a tichým prostředím, je tu rekuperace. Ta tiše přivádí venkovní vzduch a zároveň ho čistí, takže spolu s klimatizací tvoří dokonalý tým.

Náš tip: Pokud máte doma alergika nebo citlivější dýchací cesty, vsaďte na modely s filtry s aktivním uhlím, HEPA nebo ionizací. Ty zadrží pyl, prach i pachy.

Ticho, prosím!

Klimatizace sice nemá ušní boltce, ale na hluk reaguje skvěle – ne tím, že ho odstraní, ale tím, že vám dá možnost ho úplně vypnout. Zavřením oken totiž automaticky utnete proud hluku zvenčí – a doma si nastavíte takovou pohodu, že i ruch z tramvajové trati bude připomínat zvukovou kulisu wellness centra. Možná si říkáte: „Ale klimatizace přece taky hučí.“ Bývávalo. Domácí klimatizace s nočním režimem dosahuje hlučnosti od 19 dB, což je zhruba jako šepot. A co víc: pokud zvolíte multisplit klimatizaci, získáte ticho a ideální teplotu ve víc místnostech zároveň – a to všechno s jedinou venkovní jednotkou.

Létem to rozhodně nekončí

Myslíte si, že s koncem léta klimatizace skončí ve výslužbě? Ani náhodou. Klimatizace umí i topit, v přechodném období tedy dokáže příjemně temperovat místnost bez toho, abyste startovali celý kotelní systém. A navíc stále filtruje vzduch. Takže i když začne topná sezóna, pořád dýcháte čistý vzduch – bez hluku, bez kompromisů.

A co když chcete poradit od někoho, kdo tomu opravdu rozumí?

Výběr klimatizace, která bude tichá, nenápadná, výkonná a ideálně i s minimální spotřebou, není úplně jednoduchý. Obzvlášť, když bydlíte v bytě, paneláku nebo domě s omezenými možnostmi montáže. A právě tady přichází na scénu Encofa – brněnská firma, která má s klimatizacemi do domácností i firem letité zkušenosti. Poradí, navrhne řešení na míru, postará se o hladkou montáž a zůstane po ruce i při servisu. Od první konzultace až po spuštění chlazení (nebo topení) vás čeká profesionální přístup a žádné „to nejde“.

Mrkněte na www.encofa.cz. Encofa má za sebou více než 5 000 úspěšných montáží – možná bude ta další právě ta vaše.

