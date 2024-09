Rozsviťte letošní Vánoce a získejte panely zdarma a iPad k tomu

O fotovoltaice uvažujete, ale stále nevíte, od koho si ji pořídit a jaké řešení zvolit? Při výběru správného dodavatele byste se měli vždy zaměřit na jeho stabilitu, tradici nebo spokojenost jeho zákazníků. ČEZ Prodej už nainstaloval více než 17 500 fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel a své technologie neustále vylepšuje, aby přinášely co největší úsporu energií každé domácnosti.

Zakládáme si na tom, že zákazníka provedeme celým procesem pořízení fotovoltaiky, pomůžeme s vyřízením dotace, ale postaráme se také o následný servis a péči. U nás to totiž instalací jen začíná, chceme být našim zákazníkům na blízku s radami a tipy, jak s fotovoltaikou správně zacházet, aby co nejefektivněji fungovala a co nejdéle vydržela. A pokud bude třeba, budeme se službou ČEZ Servis fotovoltaiky připraveni i na výjezd k samotné technologii.

Další z výhod velkého dodavatele je možnost nabídnout zákazníkům různé varianty, jak pracovat s přebytečnou elektřinou. Nikdo nechce posílat své přetoky bez užitku do sítě a nevyužít tak svou elektrárnu na maximum. S naší pomocí můžete energii vyrobenou nad rámec vaší spotřeby ukládat do fyzické nebo virtuální baterie, prodávat nebo třeba sdílet se skupinou dalších až 10 lidí. Určitě si vyberete a nazmar tak nepřijde ani část elektřiny vyrobené ze slunce.

Pro letošní vánoční nabídku jsme vybrali kombinaci fotovoltaiky s naším nejmodernějším bateriovým úložištěm ČEZ BATTERY BOX QUEEN, které se v Česku nejen vyvíjí, ale i vyrábí. Je tak perfektně připravené na používání v našich místních podmínkách a samozřejmě ho ovládáte v češtině. Jde o výkonné, úsporné a tiché zařízení, které v rámci jednoho boxu spojuje všechny komponenty. Ušetříte tak prostor v technické místnosti. Vše potřebné, jako je výroba, spotřeba, stav či teplota baterie nebo třeba přepínání mezi 4 pracovními režimy, můžete jednoduše ovládat na tabletu – i ten získáte v rámci naší vánoční akce. Pokud si objednáte ČEZ Battery Box Queen do 20. 12. 2024, dostanete kromě až 21 fotovoltaických panelů zdarma i poukaz v hodnotě 10 000 kč na nákup iPadu na Alza.cz. Aktuálně provádíme instalace technologií do 3 měsíců.

Neváhejte a udělejte si pod stromečkem opravdovou radost, která bude pokračovat, jakmile s prvními slunečními paprsky vyrobíte vlastní elektřinu pro svůj dům.