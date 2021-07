Rozpálené léto i u vás doma? Poradíme, co s tím

Na začátku při výběru klimatizace, byste si měli položit otázku, co vlastně od klimatizace očekáváte. Jak často ji chcete používat a jaký komfort by vám měla přinášet? Většina lidí si přeje chlazení, ale víte například i to, že v chladných dnech si můžete klimatizací i přitopit? Máte nějaké individuální požadavky na čistotu vzduchu, protože jste alergici? Chcete klimatizaci ovládat i vzdáleně, když jste mimo domov?

Pokud chcete klimatizaci do trvale užívaného interiéru, zaměřte se na trvale propojené klimatizační jednotky takzvané „splity“. Tyto klimatizace jsou složeny z vnitřní jednotky (výparníku) a vnější jednotky (kompresor/výměník). Pro klimatizování jedné místnosti se používají monosplitové, které jsou složeny z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky. Multisplitové naopak slouží pro klimatizování více místností s tím, že mají jednu venkovní jednotku a například čtyři vnitřní jednotky pro klimatizování čtyř místností. Podle umístění vnitřní jednotky se dělí na nástěnné, kazetové, parapetní atd…

Moderní invertorové klimatizace pracují jako tepelná čerpadla princip vzduch – vzduch a umí díky odebírání tepla z interiéru chladit, ale také topit. Jsou určeny pro celoroční provoz s efektem až do venkovních teplot kolem -20°C. Zaručují tak komfort i v běžných zimních měsících. Vytápění na principu tepelného čerpadla vzduch – vzduch je velmi ekonomické a šetří svému majiteli náklady.

Většina námi nabízených nejnovějších typů klimatizací má mnoho doplňkových funkcí. Některé funkce zvyšují komfort uživatele, např.: ztlumení zvuku může vypnout zvukové signály vysílané klimatizací a zhasnout displej tak, aby klimatizace nepůsobila rušivým dojmem. Klimatizace jsou zaměřeny i na kvalitu vzduchu v místnosti. Mají například multifunkční filtr, který se skládá ze tří filtračních kazet s různými vlastnostmi, nebo katalytický filtr (odstraňuje formaldehyd a organické látky), filtr s platinovými nanočásticemi (zachycuje alergeny a bakterie), filtr s vitamínem C (obohacuje vzduch o molekuly vitamínu C za účelem zvýšení komfortu uživatelů). Jsou vybaveny i ionizátory, které uvolněním negativních iontů odstraňují zápach, kouř a pyl ze vzduchu. Ionizace je schopna odstranit z proudu vzduchu 99,9% patogenů. Klimatizace kombinují filtraci vzduchu a inaktivaci patogenů přenášených vzduchem. Mezi volitelné funkce patří i možnost připojitelnosti na wi-fi. Následně pak můžete ovládat funkce vzdáleně, a to i za pomocí inteligentních čidel sledujících aktivitu v klimatizovaných interiérech. Doporučujeme se informovat individuálně, protože každý model klimatizace nabízí odlišné doplňkové funkce. Ideálně si při výběru doplňkových funkcí nechejte poradit našimi vyškolenými a zkušenými pracovníky.

Značka VIVAX také nabízí designová řešení, která dotvářejí interiér. Vnitřní jednotky již nejsou jen bílé „skříňky“.

V okamžiku, kdy budete mít jasno, co vše by měla klimatizace umět, co od ní očekáváte, kde všude by měla být umístěna, je potřeba zvolit výkon jednotky. Ten musí odpovídat tepelným ztrátám (pro topení) i objemu odváděného tepla (pro chlazení). Při tepelné ztrátě vytápění interiéru např.: 4,5kW není vhodné používat klimatizaci s nižším výkonem např.: 3,5kW. Každopádně pokud jde o technické parametry, vždy se obraťte na odborníka. Pro stanovení výkonu chlazení platí stejné doporučení. Pro vaši rychlou orientaci platí jednoduché, ale velmi hrubé vodítko. V běžných prostorách se standardní výškou stropu do 3 m bez velkých prosklených ploch v půdorysu cca 27 m², může být použita jednotka o výkonu 2,5kW.



