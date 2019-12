Rodinný dům v Novém Šaldorfu

Přímo za jejich vinařstvím stojí novostavba domu, která se musela vypořádat nejen s danými limity této památkové zóny, ale také specifickým požadavkem – zachovat starou meruňku.

Historie Nového Šaldorfu se píše už od středověku – předěl přinesl rok 1945, kdy původní německé obyvatelstvo po šesti stech letech muselo opustit své domovy i slavnou vinici Kuhberg, dnes Kraví horu. Mezi novoosídlenci především z Valašska se brzy našlo pár odvážných, kteří se sice do vinaření pustili, ale těm zase zkomplikoval osud komunistický režim. Jedním z nich byl i otec Františka Špalka, zakladatel vinařství. Teprve po roce 1989 bylo možné uskutečnit jejich sny a plány, jako je pěstování vinice v bio režimu, výroba přírodních vín, kvašených divokými kvasinkami či vybudování prvního sklepa s gravitačním provozem na Znojemsku. Asi nejmarkantnějším potvrzením toho, že jejich cesta je správná, bylo získání titulu Vinařství roku 2015.

Marek Špalek představuje již třetí poválečnou generaci rodu a Šaldorf už je pro něj skutečným domovem, krajinou, k níž patří. Rozhodl se proto pro výstavbu domu právě zde – na svažitém pozemku s výhledem na vinice, navíc s přáním, aby stavba neohrozila starý strom. Architektonického řešení se chopil Tomáš Havlíček, člen ateliéru Létající inženýři, který má za sebou úspěšnou realizaci vinařství Krásná hora. Styl tohoto vinařství klade velký důraz na citlivou interakci s místní situací (stavebník Krásné hory jej označil jako „neorustikální“), odpovídal představám zadavatele.

„Modré sklepy jsou památkovou zónou, proto jsme museli respektovat rozměrové a výškové omezení. Vnější stránka budovy byla rovněž daná – umístění oken, dveří, sedlová střecha. Zbořili jsme starou lisovnu a ponechali jsme zhruba stoletý sklep. Zadání od stavebníka? To bylo náročné ve více ohledech, zejména v tom, jak vměstnat na malý pozemek dvojnásob obytného prostoru. Veškeré možné stavební limity jsme museli vytěžit na maximum a plochu ještě zmenšilo to, že jsme chtěli ponechat starou meruňku. Vznikly tak dole tři „kajuty“, ložnice a zbytek je volný prostor na pěti patrech a 80 m². Součástí zadání bylo i to, že zde nebude klasický obývák ani televize a ve všech místnostech včetně koupelny musí být okno. „Jsou to v podstatě takové obytné schody,“ říká s nadsázkou architekt.

„Kromě těchto představ o vzhledu a funkci jsme chtěli, aby byl dům navržený z materiálu, který má dobré tepelněizolační vlastnosti – nechtěli jsme klimatizaci ani vnější zateplení. Pan architekt nám na základě předchozích zkušeností doporučil stavební systém Ytong, konkrétně tepelněizolační tvárnici Lambda YQ,“ dodává ke stavebnímu řešení majitel.

„Ocenili jsme také tvarovatelnost tohoto materiálu – v exteriéru je to atypické ostění oken a také luxfery ve fasádě, které tvoří určitý ornament. To Ytong umožní velmi snadno a bez odpadů, stejná situace byla na několika místech v interiéru,“ uvádí Tomáš Havlíček.

Součástí celkového konceptu jsou i zakázkové řemeslné práce dveří z masivního dubu a kování. Podle návrhu architekta vznikl i minimalistický a funkčně promyšlený nábytek v kombinaci dubového dřeva a laminovaných desek. Pojem „neorustikální“ tak dostává komplexní význam – představuje kombinaci tradičních materiálů, řemeslné práce, volnou citaci venkovského domu a současně moderní bydlení s citem pro funkčnost a design. „Svým způsobem se tu spojují tradice i v širším slova smyslu – jediné, co tu po původním německém obyvatelstvu zůstalo, když se mí předkové přistěhovali, jsou staré hodiny. Jsou jediným historickým solitérem v našem domě a jsem rád, že zde našly své důstojné místo,“ dodává Marek Špalek.