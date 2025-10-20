Robotický čistič oken HOBOT umyje okna za vás

Pryč jsou ty časy, kdy jste myli okna 2x za rok, před Velikonocemi a před Vánocemi, nyní budou Vaše okna čistá celoročně. Stačí na jejich čištění pravidelně používat HOBOT.
Speciální utěrky z jemného mikrovlákna
Robotický čistič oken HOBOT jsou vybaven speciálními utěrkami z jemného mikrovlákna, které pohlcují hrubé nečistoty z oken a dalších skleněných povrchů. Okna není třeba předmývat, stačí pustit HOBOT na sklo a o čistotu se již postará robot sám.
Po dešti bývá z venku na oknech vrstva prachu a hrubých nečistot, proto nejdříve HOBOT čistí okna z venku se suchými utěrkami, aby mohla mikrovlákna utěrek aktivně odstranit a nasát do sebe hrubé nečistoty. Poté jednoduše vyměníme utěrky za čisté a pomocí jemného navlhčení vodou robot dočistí a vyleští okna.
Robotický čistič oken je vybaven AI technologií, která vypočítává dráhu čištění, detekuje okraje a rámy čištěných skel a oken a automaticky rozpozná velikost povrchu.
Jak se HOBOT po povrchu pohybuje?
Robot se podtlakem přisává na čištěný povrch. Po ploše traverzuje, podobně jako horolezci po skalách a přitom utěrky z jemného mikrovlákna povrch perfektně čistí a zároveň leští. Utěrky se používají opakovaně a je možné je vyprat v pračce na 40°C, bez použití aviváže.
Jednoduché nastavení
Ovládání HOBOT R3 je možné prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s aplikací (pro iOS i Android) připojenou přes Bluetooth, nebo pomocí přiloženého dálkového ovladače. HOBOT R3 komunikuje příjemným hlasem v češtině a nabízí unikátní funkci kreativního hlasu, která umožňuje nahradit výchozí hlasová oznámení vlastním hlasem, což přináší zábavný prvek pro celou rodinu.
Nespadne a nerozhodí ho ani výpadek elektřiny
HOBOT je vybaven bezpečnostními senzory a bezpečnostním lanem. Ani v případě náhlého výpadku elektrického proudu se nemusíte bát, že přestane pracovat a spadne z čištěné plochy. Je totiž chráněn záložní UPS baterií.
S robotickým čističem oken HOBOT jsou okna čistá po celý rok, nemusíte čekat, až najdete chvilku času, kdykoliv prostě vyndáte HOBOT ze skříně a necháte okna umýt za Vás.
