Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rezidence Escape: Místo, kam utíkáte rádi

Komerční sdělení   11:13
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Rezidence Escape sunset

Rezidence Escape sunset | foto: SATPO management, s.r.o.

serie day 2_hlavní vstup
Rezidence ESC_3kk
Rezidence ESC_1kk
Rezidence ESC_2kk
9 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Někdy stačí změnit adresu a získat nový životní rytmus. Místo, kde ráno vyběhnete do přírody, během pár minut se dostanete do centra města a večer se vracíte domů do prostředí stranou městského ruchu. Právě takovou představu naplňuje Rezidence Escape, nový rezidenční projekt skupiny SATPO v Praze 6.

Bydlení, které se přizpůsobí vašemu životu

Rezidence Escape vzniká v lokalitě, která v posledních letech prochází proměnou a postupně se stává atraktivní adresou pro moderní městské bydlení. Právě bydlení v Praze 6 nabízí spojení dobré dopravní dostupnosti, blízkosti přírody a prostoru pro aktivní život. Projekt reaguje na současné potřeby lidí, kteří zároveň hledají větší klid, soukromí a komfort pro každodenní život.

Domov dnes netvoří pouze samotný byt. Důležitou roli hraje také okolí, atmosféra a možnosti, které místo nabízí. Rezidence Escape proto klade důraz na prostředí, ve kterém se budou obyvatelé cítit příjemně od prvního dne. Součástí rezidence je zelený vnitroblok Gardenia, který poskytne prostor pro odpočinek, setkávání sousedů i chvíle strávené s rodinou. V rámci rezidence tak vzniká místo, kde lze zpomalit a na chvíli vypnout od každodenních povinností.

Komfort, který dává smysl

Rezidence přináší pestrou nabídku nových bytů v Praze 6, od kompaktních dispozic 1+kk a 2+kk pro jednotlivce a mladé páry až po prostorné rodinné byty 3+kk a 4+kk. Každý byt disponuje balkonem, lodžií, terasou nebo předzahrádkou, které přirozeně rozšiřují obytný prostor a umožňují bližší kontakt s okolím. Důraz je kladen na funkční řešení, komfort a praktické využití každého metru čtverečního.

Moderní bydlení dnes znamená také služby a technologie, které usnadňují každodenní život. Rezidentům bude k dispozici recepce v režimu 24/7, bezpečnostní přístupový systém, podzemní parkování i další zázemí odpovídající nárokům současného životního stylu. Samozřejmostí je důraz na pohodlí, bezpečí a dlouhodobou hodnotu bydlení.

Investice s dlouhodobou perspektivou

Významnou roli hraje také investiční potenciál projektu. Praha 6 patří mezi vyhledávané pražské lokality a plánovaný rozvoj území může její atraktivitu do budoucna dále posilovat. Dobrá dopravní dostupnost, blízkost letiště Václava Havla i přírodních lokalit, jako jsou obora Hvězda a Divoká Šárka, představují další přednosti této adresy. Rezidence Escape tak představuje nejen místo pro vlastní domov, ale také zajímavou příležitost pro ty, kteří uvažují o nemovitosti jako o dlouhodobé investici.

Název Escape symbolizuje možnost na chvíli uniknout z každodenního shonu a vytvořit si prostor pro život podle vlastních představ. A právě to je hlavní myšlenkou celého projektu. Nabídnout místo, kde se snoubí městský komfort, blízkost přírody, kvalitní architektura a pocit domova. Místo, kam se budete rádi vracet.

satpo.cz/projekty/rezidence-escape

Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Komerční sdělení
Horkovzdušné fritézy Cosori mění vaření

Zdravější a blesková příprava jídla bez kompromisů v chuti dobývá české kuchyně. Značka Cosori, která patří k nejprodávanějším výrobcům horkovzdušných fritéz v Česku i v USA, uvádí dvě technologické...

Enviropol roste. Nabízí stabilní zaměstnání s atraktivní mzdou

Komerční sdělení
Ředitelka závodu Enviropol Pavla Marušová

Jihlavský Enviropol rozšiřuje provoz a přijímá nové zaměstnance. Kromě atraktivní mzdy nabízí náborový příspěvek až 50 000 Kč, příspěvek na dopravu, peníze na zdravotní péči, vstupenky na fotbal či...

Výstava Malá domů proměňuje galerii, kostel i veřejný prostor Opavy

Komerční sdělení
Mala domů - Josef R. Juha&#769;sz, Pohyb–Zvuk–Prostor 2010, Opava. Foto: Jakub...

Po téměř dvaceti letech se do opavského Domu umění vrací Bludný kámen. Výstava Malá domů, připravená k 30. výročí spolku, není retrospektivou, ale živým projektem otevírajícím nové otázky...

Bosch v Jihlavě přivítal 70 vysokoškoláků na 17. ročníku High-Tech Day

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce High-Tech Day ze dne 24. října 2026.

Jihlavský Bosch podporuje dlouhodobě technické vzdělávání.

Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Komerční sdělení
Od StarDance k tanečnímu studiu. Jan Kohout učí tančit v Liberci

Od společenských tanců přes salsu až po moderní taneční styly. Tanec Liberec nabízí lekce pro děti i dospělé. Za projektem stojí tanečník a lektor Jan Kohout, který se v roce 2019 zúčastnil televizní...

Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Komerční sdělení
Češi se cítí jistěji, přestože jejich obavy rostou

Pro pocit finančního bezpečí potřebují rezervu 88 tisíc korun.

11. listopadu 2026  13:28

Rezidence Escape: Místo, kam utíkáte rádi

Komerční sdělení
Rezidence Escape sunset

Někdy stačí změnit adresu a získat nový životní rytmus. Místo, kde ráno vyběhnete do přírody, během pár minut se dostanete do centra města a večer se vracíte domů do prostředí stranou městského...

11. listopadu 2026  11:13

Topná sezóna začala. Jak využít sluneční teplo díky chytrému stínění?

Komerční sdělení
Velkoforma&#769;tova&#769; la&#769;tkova&#769; roleta s technologii&#769;...

S příchodem chladnějších dnů více topíme, přestože i podzimní slunce dokáže náš domov příjemně prohřát. Automatizované látkové rolety pomáhají využívat přirozené světlo a sluneční teplo ve správnou...

11. listopadu 2026  9:37

Řezničina má budoucnost. Kaufland vychovává nové mistry řemesla

Komerční sdělení

Tradiční řeznické řemeslo jde s dobou a získává nový rozměr. Zatímco pro mnohé je řezničina jen náročnou manuální prací, v masozávodu Kauflandu v Modleticích u Prahy dokazují opak. Spojují zde...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu

Komerční sdělení
Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu.

Třetí sezona Nové Spirály nabídne českou premiéru divadelního Předčítače, návrat Madisonských mostů, Human Zoo i koncerty Anety Langerové, Coryho Henryho nebo projekt věnovaný Zuzaně Navarové. Co...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Pátek třináctého nemusí být horor, může přinést miliónový happy end

Komerční sdělení

Zhasnutá světla, podezřelé zvuky za dveřmi a telefon, který zazvoní v tu nejméně vhodnou chvíli. Hororové filmy nás naučily, že pátek třináctého není radno podceňovat. Ale co když tentokrát nebude...

11. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.