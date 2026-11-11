Rezidence Escape: Místo, kam utíkáte rádi

Bydlení, které se přizpůsobí vašemu životu
Rezidence Escape vzniká v lokalitě, která v posledních letech prochází proměnou a postupně se stává atraktivní adresou pro moderní městské bydlení. Právě bydlení v Praze 6 nabízí spojení dobré dopravní dostupnosti, blízkosti přírody a prostoru pro aktivní život. Projekt reaguje na současné potřeby lidí, kteří zároveň hledají větší klid, soukromí a komfort pro každodenní život.
Domov dnes netvoří pouze samotný byt. Důležitou roli hraje také okolí, atmosféra a možnosti, které místo nabízí. Rezidence Escape proto klade důraz na prostředí, ve kterém se budou obyvatelé cítit příjemně od prvního dne. Součástí rezidence je zelený vnitroblok Gardenia, který poskytne prostor pro odpočinek, setkávání sousedů i chvíle strávené s rodinou. V rámci rezidence tak vzniká místo, kde lze zpomalit a na chvíli vypnout od každodenních povinností.
Komfort, který dává smysl
Rezidence přináší pestrou nabídku nových bytů v Praze 6, od kompaktních dispozic 1+kk a 2+kk pro jednotlivce a mladé páry až po prostorné rodinné byty 3+kk a 4+kk. Každý byt disponuje balkonem, lodžií, terasou nebo předzahrádkou, které přirozeně rozšiřují obytný prostor a umožňují bližší kontakt s okolím. Důraz je kladen na funkční řešení, komfort a praktické využití každého metru čtverečního.
Moderní bydlení dnes znamená také služby a technologie, které usnadňují každodenní život. Rezidentům bude k dispozici recepce v režimu 24/7, bezpečnostní přístupový systém, podzemní parkování i další zázemí odpovídající nárokům současného životního stylu. Samozřejmostí je důraz na pohodlí, bezpečí a dlouhodobou hodnotu bydlení.
Investice s dlouhodobou perspektivou
Významnou roli hraje také investiční potenciál projektu. Praha 6 patří mezi vyhledávané pražské lokality a plánovaný rozvoj území může její atraktivitu do budoucna dále posilovat. Dobrá dopravní dostupnost, blízkost letiště Václava Havla i přírodních lokalit, jako jsou obora Hvězda a Divoká Šárka, představují další přednosti této adresy. Rezidence Escape tak představuje nejen místo pro vlastní domov, ale také zajímavou příležitost pro ty, kteří uvažují o nemovitosti jako o dlouhodobé investici.
Název Escape symbolizuje možnost na chvíli uniknout z každodenního shonu a vytvořit si prostor pro život podle vlastních představ. A právě to je hlavní myšlenkou celého projektu. Nabídnout místo, kde se snoubí městský komfort, blízkost přírody, kvalitní architektura a pocit domova. Místo, kam se budete rádi vracet.
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