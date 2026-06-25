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Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů

Komerční sdělení

Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Developerská společnost Top Estates dokončila rezidenční projekt Barrandez-Vous na pražském Barrandově. Poslední etapa oceňovaného komplexu s charakteristickou architekturou a důrazem na kvalitu bydlení je zkolaudována a byty se postupně předávají novým majitelům.

O atraktivitě projektu svědčí i vysoký zájem kupujících, aktuálně je prodáno již 98 % bytových jednotek.

Rezidence Barrandez-Vous tvoří tři bytové domy propojené rozlehlým parkem ve vnitrobloku, který nabízí relaxační zóny i prostor pro setkávání místních obyvatel. Projekt citlivě kombinuje moderní městské bydlení s bezprostřední blízkostí přírody. V docházkové vzdálenosti se nachází lesopark i Prokopské údolí, do centra Prahy se obyvatelé dostanou do 15 minut.

„Od samého začátku jsme chtěli vytvořit místo, které nabídne nejen kvalitní byty, ale skutečný domov s příjemným veřejným prostorem a dlouhodobou hodnotou. Vysoký zájem o bydlení v první i druhé etapě ze strany klientů vnímáme jako potvrzení, že se nám tuto vizi podařilo naplnit,“ říká Dušan Dvořák, jednatel developerské společnosti Top Estates.

Barrandez-Vous navazuje na předchozí úspěšné realizace společnosti Top Estates a potvrzuje dlouhodobý důraz na kvalitní architekturu, funkční urbanismus a vysoký standard bydlení. Projekt získal řadu odborných ocenění za architektonické řešení i práci s veřejným prostorem. Na začátku letošního roku obdržel již sedmé ocenění, titul Realitní projekt roku.

Výjimečným benefitem projektu jsou velkoformátová hliníková okna s nízkými a rozšířenými parapety, která do interiéru přivádějí více denního světla a rozšiřují obytný prostor. Standardem je podlahové vytápění, dřevěné podlahy, moderně vybavené koupelny, venkovní žaluzie, prostorné lodžie s dřevěným obkladem a možnost parkování v podzemních garážích včetně nabíjecích stanic pro elektromobily.

„Dnes lidé při výběru bydlení nehledají pouze kvalitní byt, ale také lokalitu, komunitu a prostředí, kde budou chtít dlouhodobě žít. Barrandez-Vous propojuje všechny tyto aspekty. Bydlení v zeleni, dobrou dostupnost centra Prahy i promyšlený veřejný prostor. Právě tento přístup nám dává smysl. Stavíme domy, kde bychom sami chtěli žít. V současnosti připravujeme v Praze několik dalších architektonicky výrazných projektů, které budou na těchto hodnotách stavět a těšíme se na jejich realizaci,“ doplňuje Petr Teplý, řídící partner společnosti Top Estates.

Více informací o projektu i aktuální nabídce bytů naleznete na webových stránkách www.barrandez-vous.cz.

Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů

O společnosti:

Top Estates je česká developerská skupina zaměřená na realizaci prémiových rezidenčních a městských projektů. Ve svých projektech klade důraz na kvalitní architekturu, dlouhodobou hodnotu, zeleň a promyšlený urbanismus. topestates.cz

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