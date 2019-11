Retro styl a další trendy v osvětlení interiéru

Co o osvětlení do domácnosti říkají moderní trendy? Jaké materiály a provedení jsou zrovna v kurzu?

Nebojte se kovových povrchových úprav

Na oblibě stoupají zejména svítidla s kovovou povrchovou úpravou, a to ve zlaté, mosazné i měděné barvě. Závěsná svítidla v tomto provedení dodají místnosti skutečný wow efekt. Musíte ovšem myslet na styl, v němž je místnost zařízená. Mosaz a měď se skvěle hodí k vintage nábytku.

Retro a industriální styl

Umělecké retro či industriální lustry se doporučují zejména do jídelen. Typickým příkladem jsou holé žárovky. Možná jste je už někdy viděli, místo komplikovaného svítidla máte zavěšenou prostě jen velkou žárovku. Vypadají jako staré edisonky, nicméně obvykle se jedná o úsporná LED osvětlení.

Mramorové lampy

Mramor dnes uvidíte všude a osvětlení není výjimkou. Například podlahové či stolní lampy mají často mramorovou základnu. Dobře vypadá zejména šedo-bílé provedení. Ovšem nutno podotknout, že mramor navozuje dojem luxusu, a tak se hodí spíš do luxusně zařízených interiérů.

Čím větší, tím lepší

Tohle teď ve světě osvětlení platí. Velmi oblíbené jsou masivní lustry, které se stávají nejvýraznějším prvkem místnosti. Dejte si pozor na to, aby je nepřebíjel ještě jiný prvek. Výrazná věc má být pouze jedna. S ostatním osvětlením v dané místnosti se držte na uzdě, mělo by být spíš nenápadnější.

Lampy z přírodních materiálů

Papírová stínítka jsou už celkem běžná, ale nově se vyrábí také z proutí, ratanu, přírodních provázků apod. Tvary jsou neobvyklé a barvy taktéž.

Vždy je ze všeho nejdůležitější, aby dané světlo sedělo do místnosti, kam se jej chystáte dát. I když bylo světlo drahé a v obchodě vypadalo perfektně, výsledek u vás doma může být zcela jiný. Nenuťte se do něčeho, co není váš styl, jen proto, že je to zrovna trendy. Podívejte se například do e-shopu Rendl.cz, který nabízí svítidla Praha s dopravou zdarma.