Resort Vrchlabí zahajuje provoz již v lednu

Majitelé nových horských apartmánů v projektu Resort Vrchlabí mají nyní příjemné starosti. Ojedinělá polyfunkční stavba je těsně před kolaudací a tak mají napilno se zařizováním interiérů a laděním posledních detailů. „Jsme velmi spokojení, že se nám podařilo v termínu přivést stavbu až k samému závěru, obzvlášť s ohledem na současnou ekonomickou situaci. Už zbývá jen zasadit stromy a uvést okolí do oku lahodícího stavu,“ říká projektová manažerka Renáta Odstrčilová ze společnosti All Inclusive Development a.s., která projekt realizuje. Kolaudace objektu je naplánována na konec listopadu.

V projektu je již prodána nebo rezervována více než polovina nabízených apartmánů. „Naši klienti budou moci už od ledna začít využívat všechny benefity a služby, které Resort Vrchlabí nabízí. Do provozu bude uvedeno i luxusní wellness s vířivkou a finskou saunou a golfový trenažér,“ dodává Renáta Odstrčilová.

Investice do rekreační nemovitosti v tuzemsku získává na stále větší atraktivitě. Projevuje se to i na zájmu o nabízené apartmány. Filip Horák z firmy AC Real s.r.o., která zajišťuje prodej projektu, k tomu říká: „Zaznamenáváme stále větší poptávku. Vzhledem k současnému stavu se není čemu divit. Cestování do zahraničí je nejistá věc. Pokud vlastníte apartmán v turisticky atraktivní lokalitě, jste ohledně plánování dovolené úplně svobodní. Nemusíte se bát, že se nedostanete přes hranice. Vlastně jedete na chalupu, jen s benefity hotelových služeb. Kromě vlastní rekreace je ve zbytku roku možnost apartmán pronajímat. Vlastníkovi se pak vložená investice bude postupně vracet.“

Služby poskytované v Resortu Vrchlabí: - Recepce a hotelové služby - Privátní wellness s vířivkou a finskou saunou - Golfový trenažér - Venkovní dětské a workoutové hřiště

Všechny další informace a ceny apartmánů získáte na https://www.vrchlabi-apartmany.cz/