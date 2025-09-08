Resort Monínec: Pod značkou Nahoru a s nejmodernější bobovou dráhou

Nový vizuální styl, zlepšení orientace v resortu a širší nabídka služeb představují jen zlomek změn, které návštěvníky čekají. Výrazným symbolem nové éry na Monínci je pak nejmodernější bobová dráha v České republice, která se ihned po svém červencovém otevření stala velkým hitem.
Bobová dráha – bezpečný adrenalin pro celou rodinu
Nová bobová dráha na Monínci měří 1 300 metrů, má převýšení 85 metrů a ti nejodvážnější se na ní mohou z kopce řítit rychlostí až 40 km/h. Díky nejnovějším bezpečnostním technologiím, které zamezují srážce bobů, je však jízda maximálně bezpečná a vhodná i pro děti. Jednotlivé boby jsou navíc osvětlené, takže si můžete užít pořádně atmosférickou jízdu, zatímco tma pohlcuje okolí. Díky bezpečnostním opatřením dráha nepotřebuje boční síťování, takže si užijete absolutně nerušený výhled na krajinu Českého Meránu.
Na nové bobovce se na Monínci svezete přes víkend i o svátcích od 10:00 do 17:00.
Podzimní prázdniny na Monínci
Ještě nevíte, kam vyrazit s dětmi během podzimních prázdnin? Resort Monínec, který je jen hodinu cesty od Prahy, připravil právě na období od 25. do 28. října 2025 speciální program. Od soboty do úterý mezi 13:00 a 16:00 si zde mohou návštěvníci užít:
· lanový park
· lanáček pro děti
· lukostřelbu
Navíc Bobová dráha pojede po celé prázdniny denně od 10:00 do 17:00.
A to není vše – kdo si stihne zarezervovat pobyt ještě nyní, získá až 20% slevu na ubytování.
Nejrychlejší start zimní sezóny v Česku
Po podzimních prázdninách čeká návštěvníky další velká novinka. Už 15. listopadu 2025 Monínec jako první v Česku spustí zimní sezónu. Lyžaři se mohou těšit na 1 200 metrů dlouhou a perfektně připravenou sjezdovku, kterou díky moderní zasněžovací technologii Snowfactory pokryje sníh i při vyšších teplotách. Navíc díky novému osvětlení si na zdejším svahu užijete skvělou viditelnost i během večerního lyžování.
„Monínec čeká obrovský posun kupředu – chceme návštěvníkům přinášet ty nejlepší zážitky v létě i v zimě. Nová bobová dráha i nejrychlejší start zimní sezóny v Česku jsou jasným důkazem, že míříme Nahoru,“ říká Jaroslav Krejčí, ředitel hotelu Monínec.
Přijeďte se přesvědčit
Nová éra na Monínci pod značkou Nahoru slibuje zábavu i odpočinek v každé sezóně. Místní resort spojuje moderní ubytování a širokou paletu aktivit pro každého – od lyžařského svahu, nejmodernější bobové dráhy v ČR a bikeparku až po aktivity park s lanovým centrem, vodní maxiskluzavkou, tubingem, kuličkovou dráhou, discgolfem, lukostřelbou nebo bungee trampolínami. A pro chvíle opravdového relaxu nechybí ani wellness centrum. Tak na viděnou na Monínci!