Řešením pro nakládání s odpadem obcí může být cementářská pec

Komerční sdělení MDŽ se nezadržitelně blíží a s ním také potřeba udělat radost všem ženám, které milujeme. Co ale vybrat tentokrát?...

Stěhování nemusí být katastrofa

Komerční sdělení Staré známé přísloví praví, že je lepší vyhořet než se stěhovat. To nezní příliš optimisticky, až by to leckoho od...