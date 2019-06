Renovace podlah – rychle, ekologicky a bezprašně. Jak na to?

Jako elastické podlahy se souhrnně označují podlahy vinylové, PVC nebo linoleum. Renovaci podlahy můžete svěřit buď odborné podlahářské firmě anebo, pokud jste alespoň trochu zruční, provést obnovu podlahy svépomocí.

V článku se budeme věnovat výhodám, postupům a radám pro renovace různých druhů podlah. Začněme úvahou, zda má vůbec smysl podlahu renovovat, jaké jsou podstatné výhody či naopak nevýhody renovace oproti položení nové podlahy.

Hloubkové čištění Bona PowerScrubber

Výhody renovací podlah

Nízká časová náročnost – renovace podlahy je oproti kompletní pokládce časově úspornější, odpadá odstranění původní krytiny i opětovná příprava podkladu. V případě renovace vinylových a PVC podlah je možné provést opravu v průběhu jednoho dne.

Bez prachu – renovace podlahy sice zahrnuje i broušení povrchu, nicméně v případě těch dřevěných se nabízí využití technologie bezprašného broušení Bona DCS a v případě podlah elastických se jedná o mokré broušení, tedy rovněž broušení bezprašné.

Minimální ekologická zátěž – při renovaci vaši stávající podlahu nelikvidujete, ale dodáte jí pouze novou povrchovou a ochrannou vrstvu, případně i změníte design. Nevzniká žádná náročnost likvidace původní podlahy ani podkladu a vy šetříte životní prostředí.

Finanční výhodnost – celkové náklady na renovaci podlahy jsou nižší, než pokud byste ji měnili kompletně. Odpadají rovněž náklady na likvidaci staré podlahy.

Něco navíc: DESIGN – při renovaci podlahy je možno změnit nejen barvu, ale i design podlahy tak, aby ladila s celkovým designem interiéru.

Kvalita a trvanlivost – produkty pro renovaci podlah od firmy Bona jsou profesionálním řešením pro kvalitní výsledek. Při správném dodržení postupů je garantována dlouhodobá výdrž podlahy. Renovaci je možno svěřit odborné firmě, která je partnerem Bona Care systému pro renovace podlah. Seznam podlahářských firem naleznete na webu RENOVUJEME PODLAHY ( https://www.renovujeme-podlahy.cz?utm_source=idnes&utm_medium=pr&utm_campaign=2019-06-renoavace&utm_term=drevo )

Jaké podlahy je možné renovovat?

Vlastní možnosti renovací podlahy jsme konzultovali s Davidem Novákem, technickým poradcem společnosti Bona, jež je celosvětovým výrobcem podlahové chemie, podlahářských brusek a prostředků pro profesionální i běžnou údržbu podlah.

Společnost Bona je švédská firma se 100 let trvající tradicí v oblasti profesionálních podlahářských produktů a pro renovace podlah nabízí ucelený systém Bona Care Program.

V současné době jsou renovace podlah novým trendem, přičemž přínosem jsou především výhody ekonomické, časové a ekologické. Dříve se zpravidla renovovaly pouze klasické dřevěné podlahy – prkna nebo parkety, a to s cílem obnovit jejich původní vzhled. To je samozřejmě možné i nadále, nicméně renovaci podlahy můžete využít i pro změnu jejího designu. To se netýká pouze dřevěných podlah, kde je možné použít širokou paletou tónovacích laků a olejů, ale nově i elastických podlah (mezi tyto podlahy patří vinyl, PVC, linoleum, marmoleum, guma a další). U renovací podlah elastických je možné buď obnovit původní vzhled nebo podlaze dodat vzhled zcela odlišný nejen barevně, ale i designově. Nabízí se například využití barevných chipsů, doplnění designových či navigačních prvků pod finální průhlednou vrchní ochrannou vrstvu podlahy. Mezi podlahy vhodné pro renovaci patří rovněž sportovní podlahy, a to jak dřevěné, tak i elastické.

Vlastní renovaci buď svěřte renomované odborné firmě (seznam podlahářských firem naleznete např. na webu RENOVUJEME PODLAHY, nebo se do rekonstrukce podlahy můžete pustit sami. Podrobné návody a přehled nářadí pro renovaci dřevěných podlah jsou uvedeny na webových stránkách RENOVUJEME PARKETY, návody, produkty a postupy renovace pro VINYLOVÉ A PVC PODLAHY na webových stránkách RENOVUJEME VINYL. Produkty nejen pro kvalitní renovaci, ale i pro běžnou či profesionální údržbu podlah zakoupíte online v e-shopu BONA SPRAY MOP.

Renovace vinylové podlahy pomocí Bona Care

Postupy renovací podlah podle materiálu podlahy

Pokud je podlaha dobře udržována kvalitními přípravky, vydrží mnoho let, ale běžnému opotřebení nezbráníte.

Jak na renovaci svépomocí?

Není třeba se obávat, postup není složitý, pouze je nutné použít kvalitní nástroje a chemii pro podlahy – jen díky tomu můžete očekávat perfektní výsledek s dlouhou výdrží. Pro renovaci podlah doporučujeme produkty systému renovací Care Program od firmy Bona.

Renovace tělocvičny pomocí Bona Care

1. Elastické podlahy (vinyl, PVC) – základní postup, 4 jednoduché kroky

Vyčištění – odstraňte z podlahy nečistoty vysavačem a podlahu vyčistěte. Pro odstranění silných nečistot, starých leštěnek a vosků použijte Bona Remove R nebo silnější prostředek Bona PowerRemove R. Broušení, opravy – v případě potřeby opravte lokálně poškozená místa podlahy. Zbruste povrch pomocí talířové brusky Bona FlexiSand, unašečem Bona Quattro a Bona Diamantovým brusivem. Vysajte rozpuštěné nečistoty a neutralizujte povrch čistou vodou pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber. Přelakování – pro přelakování aplikujte PU základní plnící nátěr Bona LinoPrime pro rovnoměrný vzhled a hladkost následující vrstvy nátěru. V případě barevné úpravy povrchu aplikujte PU barevný nátěr Bona Pure Colour s možností použití dekorativních chipsů Bona Creative Chips. Ochranná vrstva – aplikujte PU bezbarvý nátěr Bona Pure.

Podrobný návod naleznete na webových stránkách RENOVUJEME VINYL, produkty pro renovaci vinylových podlah zakoupíte v e-shopu BONA SPRAY MOP.

Renovace dřevěné podlahy pomocí Bona Care

2. Dřevěné podlahy

Bojíte se prachu z broušení podlahy? U dřevěných podlah sice není mokrý proces jako u elastických, ale je možné použít systém DCS Bona – bezprašné broušení. Při využití brusek Bona a použití stroje Bona DCS je veškerý prach odsáván a provedení prací je skutečně bez hrozby zaprášení vašeho domu či bytu.

Dříve než se pustíte do renovace dřevěné podlahy, je nutné si ujasnit vhodný způsob povrchové úpravy: lakování, olejování, tvrdý voskový olej. V případě laku je nezbytné mít představu o typu zátěže (střední pro domácnosti, silná pro komerční a veřejné prostory), stupni lesku (lesk / polomat / mat / extra mat) a odstínu laku (přírodní / tónovaný). V případě volby oleje si můžete vybrat z mnoha variant barevných možností. V současné době není problém ze světlé podlahy „udělat“ tmavou nebo z podlahy tmavé naopak světlou tak, abyste sladili podlahu s interiérem. Tvrdý voskový olej impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Lze jej kombinovat s barevnou verzí olejů pro změnu vzhledu podlahy.

Vyčištění – odstraňte z podlahy nečistoty vysavačem a podlahu vyčistěte čisticím strojem Bona PowerScruber a prostředkem pro hloubkové čištění Bona DeepClean Solution Broušení, opravy – v případě potřeby opravte lokálně poškozená místa podlahy. Zbruste povrch pomocí talířové brusky Bona FlexiSand 1.9, unašečem Bona Quattro a Bona Diamantovým brusivem. Při broušení využijte systém bezprašného broušení – odsávání prachu Bona DCS. Přelakování / přeolejování –použijte kvalitní lak či olej pro podlahy. Doporučujeme řadu laků Bona Traffic, tvrdý voskový olej Bona HardWax Oil a pro sportovní podlahy laky řady Bona Sportive.

Bezprašné odsávání Bona DCS

Podrobný návod a další informace naleznete na webových stránkách RENOVUJEME PARKETY.

Produkty, nejen pro kvalitní renovaci, ale i pro běžnou či profesionální údržbu podlah zakoupíte online v e-shopu BONA SPRAY MOP.