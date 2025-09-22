Rekonstrukce bez kompromisů: Dveře, které chrání i zdobí

Komerční sdělení
Rekonstrukce je šance, jak si vytvořit domov, ve kterém se budete cítit příjemně a bezpečně. Jedním z hlavních funkčních i designových prvků každé domácnosti jsou dveře. Vyplatí se je vybírat velmi pečlivě, protože pokud jsou správně zvolené, budou vám dobře sloužit desítky let.

Komerční sdělení

Ocelové bezpečnostní a protipožární vchodové dveře do bytu NEXT SD101 jsou certifikované ve 3. bezpečnostní třídě a nabízejí zvukovou izolaci. | foto: NEXT a.s.

Při rekonstrukci bytu nebo domu se hlavní pozornost obvykle upíná k barvám stěn, nové kuchyni nebo podlaze. Dveře občas zůstávají zcela neoprávněně v pozadí. Přesto právě ony jsou vaším každodenním průvodcem. Vchodové dveře navíc chrání to nejcennější, co máte – vaši rodinu.

Dveře SONET 1 s povrchem SOLO MATRIX – Rimini. | foto: SOLODOOR a.s.

Renovovat nebo vyměnit?

Dveře ve vaší domácnosti už možná mají nejlepší léta za sebou. Špatně se zavírají, barva je oprýskaná, povrch poškrábaný a celkově působí neatraktivním dojmem. V takové chvíli vás možná napadne jednoduché řešení – vzít do ruky štětec a zkusit je zachránit novým nátěrem. „Tento postup bych určitě nedoporučoval. Jde o krátkodobé řešení, které navíc vylepší pouze vzhled, ale problémy s funkčností dveří tím určitě neodstraníte. Výměna starých dveří za nové je přitom investice, která se vždy vyplatí, pokud vybíráte pečlivě a necháte si poradit od odborníků,“ říká Jiří Mužík, obchodní ředitel společnosti SOLODOOR, předního českého výrobce dveří a zárubní.

Dveře GABRETA 4 s povrchem SOLO MATRIX – Rimini příčný. | foto: SOLODOOR a.s.

Jak vybrat ty správné?

Vzhled bývá obvykle tím prvním, co většina lidí při nákupu dveří řeší – aby ladily s interiérem a zapadly do domácnosti. Design je určitě důležitý, ale zásadní je funkčnost – aby vám dveře dlouho a spolehlivě sloužily. Pokud se chystáte na rekonstrukci, pravděpodobně budete pořizovat nový nábytek a další vybavení domácnosti, proto byste v první řadě měli myslet na kvalitní zabezpečení, které začíná u vstupních dveří.

Vchodové ocelové bezpečnostní dveře do domu NEXT SD102 s certifikovaným bočním světlíkem. | foto: NEXT a.s.

„Vchodové dveře by měly být vždy bezpečnostní s příslušnými certifikáty platnými na našem trhu, to je základní pravidlo. Další požadavky na vchodové dveře se liší v závislosti na tom, jestli jde o byt či rodinný dům. U bezpečnostních dveří do bytu je ze zákona povinná požární odolnost a z uživatelského hlediska je důležitá především zvuková izolace. U bezpečnostních dveří do domu oceníte spíše tepelnou izolaci,“ vysvětluje Jan Zaoral, obchodní ředitel společnosti NEXT, největšího českého výrobce bezpečnostních dveří.

NEXT SD102 certifikované ve 3. bezpečnostní třídě jsou nejmasivnější ocelové bezpečnostní dveře ve své třídě na českém trhu. | foto: NEXT a.s.

V případě interiérových dveří přemýšlejte nad tím, do jaké místnosti je budete instalovat a co od nich očekáváte. „Do kuchyní a koupelen, kde je vyšší vlhkost a dochází zde k nárazovému střídání teplot, doporučuji naše dveře KLIMA se speciální úpravou konstrukce, díky které se dveře ani v náročných podmínkách nekroutí, neprohýbají ani jinak nedeformují,“ radí Jiří Mužík ze společnosti SOLODOOR. Do ložnice či pracovny, kde si přejete mít soukromí a klid, jsou ideální volbou plné dveře s protihlukovou úpravou. Pokud potřebujete nějaký pokoj prosvětlit a opticky zvětšit, skvělý řešením jsou prosklené dveře, které propouští přirozené denní světlo. „Do technické místnosti či garáže volte požárně odolné dveře, které brání šíření ohně v případě požáru. Vhodná je v tomto případě také kouřotěsná a protihluková úprava,“ doplňuje J. Mužík.

Požárně odolné dveře s protipožární zárubní (vlevo) a prosklené bezpečnostní požárně odolné dveře s protipožární zárubní (vpravo), vše s povrchem CPL – šedá. | foto: SOLODOOR a.s.

Aby vám dveře dlouho dobře sloužily, je důležité správně zvolit jejich povrchovou úpravu. Základním kritériem je intenzita provozu ve vaší domácnosti, tedy jak moc budou dveře namáhané. Nejlevnější variantou je fólie, která má ale nízkou odolnost proti poškození. Pokud s vámi doma bydlí děti nebo domácí mazlíčci, je vhodnou volbou laminátový povrch neboli CPL, který vyniká vysokou odolností proti mechanickému poškození i vnějším vlivům a snadno se udržuje. Další variantou je lak, jehož hlavní výhodou je široká barevná škála a možnost volby odstínu dle vašeho přání.

Dveře RAINBOW 9 s lakovaným povrchem v odstínu SHADOW. | foto: SOLODOOR a.s.

Design dle vašeho přání

Co člověk, to jiný vkus. Nabídka renomovaných českých výrobců SOLODOOR a NEXT je tak široká, že si z ní určitě vyberete, ať už preferujete jednobarevnou klasiku, nestárnoucí dřevodekory, moderní dekor betonu, či zcela netradiční design.

Dveře VERTIGO 3 a VERTIGO 4 s povrchem CPL SOLO 3D – Dub Sherman. | foto: SOLODOOR a.s.

„Všechny naše dveře vyrábíme na míru podle požadavků konkrétního zákazníka. Umíme si poradit i s atypickými požadavky, dokážeme dát jiný povrch na vnitřní a vnější stranu dveří a naše estetické možnosti jsou prakticky nekonečné. Velkou výhodou je možnost vyměnit povrch dveří bez nutnosti kupovat celé nové dveře, pokud se vám design po letech omrzí nebo dojde k jeho poškození. Díky naší spolupráci se SOLODOOR si navíc můžete sladit vzhled interiérových i vchodových dveří a vytvořit tak harmonický domov,“ popisuje Jan Zaoral ze společnosti NEXT.

Ocelové bezpečnostní vchodové dveře NEXT SD102 se čtečkou otisků prstů integrovanou v madle. | foto: NEXT a.s.

Investice, která se vyplatí

Nákup nových dveří je investicí do vašeho pohodlí, bezpečí vaší rodiny a funkčnosti vaší domácnosti. Kvalitní vchodové a interiérové dveře vás budou provázet každý den po dobu mnoha let, proto jejich výběr nepodceňujte.

Více informací najdete na www.solodoor.cz a www.next.cz

