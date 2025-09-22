Rekonstrukce bez kompromisů: Dveře, které chrání i zdobí

Při rekonstrukci bytu nebo domu se hlavní pozornost obvykle upíná k barvám stěn, nové kuchyni nebo podlaze. Dveře občas zůstávají zcela neoprávněně v pozadí. Přesto právě ony jsou vaším každodenním průvodcem. Vchodové dveře navíc chrání to nejcennější, co máte – vaši rodinu.
Renovovat nebo vyměnit?
Dveře ve vaší domácnosti už možná mají nejlepší léta za sebou. Špatně se zavírají, barva je oprýskaná, povrch poškrábaný a celkově působí neatraktivním dojmem. V takové chvíli vás možná napadne jednoduché řešení – vzít do ruky štětec a zkusit je zachránit novým nátěrem. „Tento postup bych určitě nedoporučoval. Jde o krátkodobé řešení, které navíc vylepší pouze vzhled, ale problémy s funkčností dveří tím určitě neodstraníte. Výměna starých dveří za nové je přitom investice, která se vždy vyplatí, pokud vybíráte pečlivě a necháte si poradit od odborníků,“ říká Jiří Mužík, obchodní ředitel společnosti SOLODOOR, předního českého výrobce dveří a zárubní.
Jak vybrat ty správné?
Vzhled bývá obvykle tím prvním, co většina lidí při nákupu dveří řeší – aby ladily s interiérem a zapadly do domácnosti. Design je určitě důležitý, ale zásadní je funkčnost – aby vám dveře dlouho a spolehlivě sloužily. Pokud se chystáte na rekonstrukci, pravděpodobně budete pořizovat nový nábytek a další vybavení domácnosti, proto byste v první řadě měli myslet na kvalitní zabezpečení, které začíná u vstupních dveří.
„Vchodové dveře by měly být vždy bezpečnostní s příslušnými certifikáty platnými na našem trhu, to je základní pravidlo. Další požadavky na vchodové dveře se liší v závislosti na tom, jestli jde o byt či rodinný dům. U bezpečnostních dveří do bytu je ze zákona povinná požární odolnost a z uživatelského hlediska je důležitá především zvuková izolace. U bezpečnostních dveří do domu oceníte spíše tepelnou izolaci,“ vysvětluje Jan Zaoral, obchodní ředitel společnosti NEXT, největšího českého výrobce bezpečnostních dveří.
V případě interiérových dveří přemýšlejte nad tím, do jaké místnosti je budete instalovat a co od nich očekáváte. „Do kuchyní a koupelen, kde je vyšší vlhkost a dochází zde k nárazovému střídání teplot, doporučuji naše dveře KLIMA se speciální úpravou konstrukce, díky které se dveře ani v náročných podmínkách nekroutí, neprohýbají ani jinak nedeformují,“ radí Jiří Mužík ze společnosti SOLODOOR. Do ložnice či pracovny, kde si přejete mít soukromí a klid, jsou ideální volbou plné dveře s protihlukovou úpravou. Pokud potřebujete nějaký pokoj prosvětlit a opticky zvětšit, skvělý řešením jsou prosklené dveře, které propouští přirozené denní světlo. „Do technické místnosti či garáže volte požárně odolné dveře, které brání šíření ohně v případě požáru. Vhodná je v tomto případě také kouřotěsná a protihluková úprava,“ doplňuje J. Mužík.
Aby vám dveře dlouho dobře sloužily, je důležité správně zvolit jejich povrchovou úpravu. Základním kritériem je intenzita provozu ve vaší domácnosti, tedy jak moc budou dveře namáhané. Nejlevnější variantou je fólie, která má ale nízkou odolnost proti poškození. Pokud s vámi doma bydlí děti nebo domácí mazlíčci, je vhodnou volbou laminátový povrch neboli CPL, který vyniká vysokou odolností proti mechanickému poškození i vnějším vlivům a snadno se udržuje. Další variantou je lak, jehož hlavní výhodou je široká barevná škála a možnost volby odstínu dle vašeho přání.
Design dle vašeho přání
Co člověk, to jiný vkus. Nabídka renomovaných českých výrobců SOLODOOR a NEXT je tak široká, že si z ní určitě vyberete, ať už preferujete jednobarevnou klasiku, nestárnoucí dřevodekory, moderní dekor betonu, či zcela netradiční design.
„Všechny naše dveře vyrábíme na míru podle požadavků konkrétního zákazníka. Umíme si poradit i s atypickými požadavky, dokážeme dát jiný povrch na vnitřní a vnější stranu dveří a naše estetické možnosti jsou prakticky nekonečné. Velkou výhodou je možnost vyměnit povrch dveří bez nutnosti kupovat celé nové dveře, pokud se vám design po letech omrzí nebo dojde k jeho poškození. Díky naší spolupráci se SOLODOOR si navíc můžete sladit vzhled interiérových i vchodových dveří a vytvořit tak harmonický domov,“ popisuje Jan Zaoral ze společnosti NEXT.
Investice, která se vyplatí
Nákup nových dveří je investicí do vašeho pohodlí, bezpečí vaší rodiny a funkčnosti vaší domácnosti. Kvalitní vchodové a interiérové dveře vás budou provázet každý den po dobu mnoha let, proto jejich výběr nepodceňujte.
Více informací najdete na www.solodoor.cz a www.next.cz