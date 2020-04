Půjčka na bydlení vám pomůže uspíšit rekonstrukci

Pokud děláme rekonstrukci postupně, obvykle se nám prodraží, nebo nikdy nedojdeme k výsledku. Ideálnějším řešením, než každý měsíc nastřádat pár korun a vrazit je do dílčí změny, je pomoci si vhodnou půjčkou na bydlení, případně hypotečním úvěrem.

S rekopůjčkou jde lépe bydlet i bez úspor

Půjčka na bydlení od Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNY vám poskytne až 1 000 000 Kč bez zajištění nemovitostí. Výhodou je, že s rekopůjčkou se lze pustit i do náročných změn bydlení, přestože nemáte vůbec nic naspořeno. Úroková sazba je přitom už 4,19 %, a to s pojištěním od Uniqua pojišťovny.

I u půjčky na bydlení si volíte dobu fixace podobně, jak to bývá u hypoúvěrů. Ta je 3 nebo 5 let. Banka myslí i na to, že se naše finanční a životní situace dokáže poměrně radikálně změnit v podstatě z minuty na minuty. Proto nabízí dynamický přístup při úpravě splátek kdykoliv během doby trvání úvěru. Celý proces schvalování úvěru je velice rychlý, takže do rekonstrukce máte možnost pustit se co nejdříve.

Rekopůjčka je půjčkou, která je vázaná na bydlení. Úvěr na rekonstrukci lze proto použít pouze pro zrekonstruování obytných místností, kuchyně, koupelny a sociálního zařízení, k rekonstrukci či k výměně střechy, oken a dveří. Postavit i rekonstruovat díky ní můžete garáž, ale i zvelebovat okolí domu.

Chcete nižší úrok a máte úspory? Jděte do hyposplátky s atraktivní úrokovou sazbou

Hyposplátky Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNY začínají již od 1,89 % ročně, opět s pojištěním od Uniqua pojišťovny. Splátky si můžete rozložit na časové období až 30 let. Tento úvěr na bydlení se hodí pro lidi, kteří mají naspořeno alespoň 20 % pořizovací ceny (pokud se jedná o novou nemovitost či nákup nemovitosti). Podobně jako u rekopůjčky je fixace na 3 nebo 5 let a hypoteční úvěr jde získat ve zrychleném schvalovacím procesu. Benefitem též je, že úvěr vyřídíte bez jakéhokoliv poplatku.

Hypoúvěr je opět vázán na využití související s pořízením bydlení, avšak i stavebního pozemku. Lze jej využít též k rozsáhlejší rekonstrukci. Je řešením i ve chvíli, kdy potřebujeme uhradit dědickou daň či daň z nabytí nemovitosti. Hypoúvěr je snadný způsob, jak dát dohromady finanční prostředky na jejich úhradu.

Je také možnost využít úvěr ze stavebního spoření, který nabízí úrok 2,99 % s garancí po celou dobu splácení. Pokud však chcete garantovaný úrok, je nutné spořit nejméně dva roky.