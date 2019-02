První krok k zero waste domovu

Základem recyklace je samozřejmě třídění odpadu, nicméně tím, co přírodu opravdu zachrání, je snížení jeho objemu. Zde je několik tipů a postřehů, co všechno se dá ve vaší domácnosti třídit, zrecyklovat, případně využít k jinému účelu (tzv. reuse).

Papír, plast, sklo, hliník, kartony



Pětici nejčastěji tříděných komodit není třeba představovat. Každý je zná a ví, kde se v místě bydliště speciální kontejnery nacházejí. Pokud nechcete mít doma nevzhledné hromádky s tříděným odpadem, který na své odnesení do barevných kontejnerů teprve čeká, můžete zainvestovat do speciálních odpadkových košů, které na chvíli nepořádek schovají. Přírodě však ještě pomůžete, pokud budete používat recyklovaný papír, nápoje ve skle či v obalech na vícero použití, případně prázdné obaly využijete na úplně jiný účel. Skvělé nápady najdete na pinterestu nebo ve facebookových skupinách s přídomky „Dyi“, „Reuse“ nebo „Upcycling“.

Vysloužilé elektro



Pětici barevných kontejnerů doplňuje šestý, červený kontejner, který je určený pro vhoz baterií a malého vysloužilého elektra. Ve většině domácností se nachází šuplík nebo polička, kam se odkládají elektropřístroje, které se již nepoužívají, ale nikdo je nechce vyhodit, protože co kdyby. V rámci udržitelného způsobu života je vhodné si přiznat, zda opravdu budete starý mixér používat, když jste si koupili nový, a také zda by ten starý někomu neudělal radost. Míst, kde je možné funkční elektro odevzdat je dost – podívejte se ve svém okolí po charitách typu Sue Ryder, spolcích pomáhajících matkám samoživitelkám, nebo využijte facebookové skupiny typu „Daruji za odvoz“. Pokud je elektro rozbité, využijte služeb Opravárny (opravárna.cz) a nechte si svůj oblíbený spotřebič opravit. Zbytek elektra odneste do červeného kontejneru nebo do sběrného dvora. K odevzdání vysloužilého elektra do sběrného dvora nepotřebujete trvalé bydliště v místě a můžete tam nechat také světelné zdroje. Ty do směsného odpadu stejně jako baterie nepatří.

Kuchyňský odpad a bioodpad



Ve směsném odpadu představuje bioodpad z kuchyně, tedy rozložitelný odpad až 40%. Při pohledu na výši plateb za svoz odpadu a také s vědomím, že tento bioodpad se nevrátí do přírody, ale půjde do spalovny, je potřeba třídění kuchyňského bioodpadu více než akutní. Tuhle část recyklace totiž většina domácností opomíjí. A přitom, pokud máte zahrádku, není nic snazšího než si založit místo, kde budete zbytky kompostovat. Pokud žijete ve městě, situace je o trochu složitější, ale možností je i tak několik. Můžete si doma založit vermikompostér, tedy nádobu se žížalami, které si s kuchyňským bioodpadem poradí, lze se také dohodnout se sousedy a založit komunitní kompostér, případně si objednat svoz bioodpadu. Pamatujte na to, že nádoba na bioodpad má průduchy, tedy je lepší ukládat ho v rozložitelných sáčcích. Svoz a zpracování bioodpadu zajišťují technické služby a nejedná se o vysokou částku, kterou musíte za svoz zaplatit. Jediné, co opravdu nepatří do kompostéru, ani se nesmí vylévat do záchodu či výlevky, je olej a tuk. Ten patří v pet láhvi do komunálního odpadu, případně do speciálního kontejneru na sběr použitých potravinářských tuků a olejů. Do roku 2020 by obce měly zajistit místa s celoročním provozem, kde lze jedlé oleje a tuky odevzdat.

Oblečení



Každý minimalista se snaží držet v počtu do 30 kusů šatstva, včetně bot a doplňků. Pokud jste se právě vydali na cestu minimalismu a udržitelné módy, prvním krokem je darování přebytečného šatstva potřebným, kterým udělá vaše oblečení radost. Stejně jako v případě funkčního elektra je ideální zjistit, které charity a spolky obnošené šatstvo přijímají a své kousky jim věnovat. Je to nejrychlejší cesta, jak se oblečení zbavit. Pro vyznavače upcyklace je možnost přešívání a vytvoření nového modelu a kdyby se vám náhodou proměna nepodařila, vždycky jsou tu kontejnery na obnošené šatstvo, kam můžete případně oblečení, o které neměl nikdo zájem, vhodit. Společnosti provozující kontejnery šatstvo vytřídí, pošlou potřebným nebo případně na další recyklaci. Se svým oblečením se tak můžete nově setkat v hadrech na podlahu, mopech nebo například ručně vyráběných kobercích. Po takové čistce je nejdůležitější následně nové oblečení již zbytečně nekupovat, protože základem zero waste životního stylu není recyklace, ale nevytváření zbytečného odpadu.





Než cokoliv ve svém domově vyhodíte, zkuste se zamyslet, zda by nemohla věc posloužit jinému účelu nebo třeba někomu jinému. Udržitelný způsob života je nejen přínosný pro přírodu, ale také ekonomický a vcelku pohodlný. Po přechodu na zero waste totiž zjistíte, že vlastně tolik věcí nepotřebujete a máte doma neuvěřitelně místa a prostoru.