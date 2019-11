Pronájem kávovarů šetří vaši kapsu

Udělejte si radost

Kávovar do firmy by potěšil jak zaměstnance, tak obchodní partnery. Nad jeho pořízením však váháte, neboť se jedná o nemalou finanční položku. Víte o tom, že kávovar si lze i pronajmout? Navíc při splnění určitých podmínek vám dodavatel umístí kávovar zdarma. To už zní lépe, že? Jak to tedy celé funguje?

Spočítejte si to

Abyste si vybrali optimální kávovar přesně pro vaše potřeby, je třeba si nejprve určit, kolik šálků kávy se ve vaší firmě vypije. Pronájem kávovaru se vám vyplatí v okamžiku, pokud se dopočítáte minimálně k číslu 10. Praktickým pomocníkem při jeho výběru jsou modelové příklady na stránkách dodavatele, kde vám bude doporučen optimální kávovar na základě předpokládané spotřeby kávy.

Věrnostní program

Jakmile máte vybráno, stačí odeslat poptávku, na základě níž obdržíte nabídku. Pakliže bude úspěšně podepsána smlouva o pronájmu kávovaru, můžete se těšit nejen na něj, nýbrž také na startovací balíček zahrnující kávu a příslušenství. Nemusíte hlídat termín, kdy je třeba kávu doobjednávat. Dodavatel vám nasmlouvané množství ve stanoveném termínu každý měsíc automaticky pošle. Pokud dodavatelskou smlouvu prodloužíte, obdržíte kávovar nový s tím, že si ten původní můžete ponechat.

Proč pronájem kávovarů JURA?

V rámci spolupráce s touto firmou si můžete být jistí, že dodávaná káva bude vždy čerstvá a kvalitní. Platíte pouze za její skutečný odběr, jehož min. množství je stanoveno na 3 kg měsíčně po dobu 2 let. Kávovary JURA jsou proto ideální volbou do firem, státních institucí, kanceláří, lékařských ordinací, kosmetických salonů atd.