Prodej bytu pomůže zvládnout férový realitní portál

Pokud ne, může se naopak stát, že se ani jedna z realitních kanceláří příliš „nepřetrhne“. Co tak do toho jít bez pomoci realitky zcela sami? Tak to je a současně není dobré rozhodnutí.

Pusťte se do toho bez realitky, ale přece jen s pomocí – tou, kterou vám nabídne férový realitní portál CINCINK. Nejde jen o běžnou webovou službu, kde můžete uveřejnit svůj inzerát s nabídkou. CINCINK je dnes nejkomplexnějším realitním portálem, za kterým stojí skutečný gigant – Komerční banka. Kupujícím i prodávajícím nabízí zprostředkování celé řady služeb. S čím může portál pomoci, pokud vás čeká prodej bytu?

Mějte představu o tom, za kolik svůj byt dokážete prodat

Mnoho prodávajících střelí cenu bytu jen tak „od pasu“. Pokud s prodejem spěcháte nebo nemáte příliš času se mu věnovat, není to zrovna ta nejlepší volba. Je dobré znát skutečnou tržní hodnotu bytu a nepřestřelit. Jen tak budete mít dostatek zájemců o byt. Na druhou stranu by bylo chybou jít s cenou zbytečně nízko a prodělat jenom proto, že jste neznali tržní hodnotu prodávaného bytu.

TIP: Nezapomeňte, že cenu bytu umí zvednout zdánlivé maličkosti. Říkáte si, že už nebudete malovat, když byt prodáváte? Tak to by mělo být přesně naopak. Byt vymalujte, ukliďte, než přijdou zájemci o byt, měl by hezky vonět. Klidně čerstvě upečeným koláčem. Je dokázáno, že příjemná domácí atmosféra prodává. Všechny tyto drobné investice se vám vrátí. Byt prodáte rychleji a za dobrou cenu.

Pěkná nabídka prodává

Nechte si pomoci s profi fotografiemi vašeho bytu, s 3D plánkem, s vizualizací interiéru i s textem inzerátu. Inzerát zdarma pak můžete uveřejnit rovněž na realitním portálu CINCINK, ale samozřejmě i na dalších inzertních serverech. Kvalitní fotky, video, vhodná vizualizace a dobrý text umí prodávat, a dokonce zvyšovat cenu. Rozhodně se tuto fázi procesu prodeje bytu neoplatí podcenit.

TIP: Není váš byt zrovna exkluzivním? Přidejte jiné fotografie, které zaujmou. Ať již jde o krásný výhled z okna, hezké dětské hřiště v okolí, park, přírodní rezervace, hezké historické stavby poblíž. Prostě vše, co se v okolí vašeho bytu nachází a může mít pozitivní vliv na jeho prodej.

Pomoc právníka je nutná

Rozhodně se nepouštějte do prodeje bytu bez právní rady. I právníka vám umí doporučit CINCINK. Proberete s ním náležitosti smlouvy, případně vám smlouvu kompletně připraví. Pomoci může i s řešením zapeklitějších problémů, se kterými se během prodeje setkáte, ale i s těmi poprodejními, když se třeba nový majitel posléze ozve a bude chtít reklamovat skryté závady na bytu. Dobré právní služby vám dovedou ušetřit hodně peněz.

Když si neumíte poradit, obraťte se na CINCINK

CINCINK nabízí služby zdarma, nebo zprostředkovává pomoc od odborníků. Jako férový realitní portál vás vždy informuje o cenách, které za tyto zprostředkované služby zaplatíte. Najdete je na stránkách portálu a služby si snadno objednáte. A co když něčemu nerozumíte? Nevíte třeba, jak vysoká je daň z prodeje nemovitosti? Všechny tyto základní, ale podstatné informace, najdete na portálu zcela zdarma.