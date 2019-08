Prodáváte dům? Spojte se s realitkou

Provize se vyplatí

Jedním z hlavních argumentů, proč k prodeji nepřizvat realitní kancelář, bývá provize. V porovnání s tím, co vše musíme zařídit a kolik času investovat, když se rozhodneme prodávat nemovitost na vlastní pěst, se však nejedná o nijak závratnou částku. Realitní makléř se postará o váš dům na prodej od začátku až do konce a vám tak ušetří mnoho práce i starostí. Nemusíte se starat o kvalitní fotografie, inzerci nemovitosti, komunikaci s potenciálními kupci nebo zajištění a organizaci prohlídek až do chvíle, než se najde zájemce. Poté se realitní kancelář postará o veškerý právní servis, zajištění platby, uzavření potřebných smluv i dodání všech dokumentů a v neposlední řadě slouží jako prostředník mezi oběma stranami pro lepší porozumění a domluvu.

Znalost prostředí

Už jen určit cenu nemovitosti, za kterou se pohodlně prodá a vy s ní budete spokojeni, vyžaduje patřičnou znalost dané lokality a místních poměrů. Pokud tak třeba kvůli práci nebo novému vztahu řešíte prodej přes půl republiky, vsaďte na odborníky přímo z dané oblasti. Zjednodušeně řečeno, když je váš dům v jihomoravském kraji, oslovte realitní kancelář v Brně raději než z Prahy či Plzně. Máte větší jistotu, že makléř bude znát vaši lokalitu i umět poradit případným zájemcům s okolím a zodpovězením otázek.

Spolupráce s realitní kanceláří vám nejen ušetří spoustu starostí a zařizování, ale také minimalizuje rizika spojená s prodejem nemovitosti vlastní cestou. Kvalitní právnický servis včetně poradenství a přípravy smluv je základ pro bezproblémové dokončení obchodu.