Proč se v noci potíme? Pozor na zvolený materiál, ve kterém spíme

Může být také vyvoláno nevhodně zvolenou přikrývkou, lůžkovinami nebo vysokou teplotou v místnosti. Co můžeme udělat pro to, aby nadměrné pocení nenarušovalo náš spánek?

Pátrání po příčině

I když je pocení přirozené a zdravé, není příjemné probudit se v mokrém pyžamu, s mokrými vlasy a pocitem, že něco není v pořádku. Pokud k tomu dojde, snažíme se udělat vše potřebné, aby se to neopakovalo. Hledáme příčinu, abychom ji mohli co nejdříve odstranit, ale možností je mnoho. Může to být nemoc, špatná teplota v místnosti, stres, vedlejší účinek léků, nevhodná přikrývka, lůžkoviny nebo materiál pyžama.

Pokud se noční pocení vyskytuje často, zamyslete se především nad tím, zda není teplota v místnosti příliš vysoká. Ideální teplota pro spánek je přibližně 18 °C. Před spaním pořádně vyvětrejte a nadýchejte se čerstvého vzduchu. Před návštěvou lékaře kvůli podezření na zdravotní potíže zkontrolujte materiál pyžama a ložního prádla. A co přikrývka? Není pro vás příliš hřejivá?

Správná přikrývka, větší pohodlí

Dříve se přikrývky neřešily a lidé byli rádi, že se mají čím přikrýt. V dnešní době plné možností si každý může najít to, co mu nejlépe vyhovuje. Jste nenároční a stačí vám jedna přikrývka na celý rok? V takovém případě zvolte univerzální typ s celoročním využitím.

V létě doporučujeme přikrývky s nižší hřejivostí. Pro usnadnění Vašeho výběru značíme hřejivost koeficientem Sq, vyšší číslo znamená větší hřejivost – Sq2, Sq3 jsou přikrývky lehké, vhodné pokud je Vám stále teplo, případně pro teplé letní dny. Například letní přikrývka CLASSIC SLIM je velmi oblíbená během teplého letního období. Lehká přikrývka CLASSIC LIGHT si získává stále větší oblibu nejen pro teplé letní dny, ale dnes už i pro celoroční použití do vytápěných ložnic nebo pokud je vám stále teplo.

Pokud jste však zimomřivý typ, budete po celý rok používat dvě přikrývky nebo variantu dvě (či dokonce tři) v jedné. Takový komfort nabízí přikrývka DUPLEX PLUS. Dvě přikrývky různé tloušťky můžete používat samostatně nebo díky suchým zipům společně.

TIP:

Propocené povlečení nebo pyžamo můžete snadno vyprat. Pokud je však pocení dlouhodobé, trpí tím i vaše matrace, kterou je obtížnější zbavit nečistot a potu. Chcete-li ušetřit peníze a vyhnout se časté výměně matrace, pořiďte si chránič matrace.

Sázejte na kvalitní materiály

Někdy však jen správně zvolená přikrývka nestačí. Zejména pro lidi, kteří se nadměrně potí v důsledku nemoci. Slyšeli jste o hyperhidróze? V tomto případě je samotné nadměrné pocení diagnózou, která postihuje až 10 % populace. Pomoci může úprava stravy a pitného režimu, ale důležitá je také hygiena a výběr a údržba ložního prádla nebo matrace.

Povlečení jersey

Začněte výměnou syntetických materiálů za 100% bavlnu nebo jiné kvalitní tkaniny. Damašek je jedním z luxusních materiálů, které jsou vhodné po celý rok. Je velmi přizpůsobivý. Flanel je typicky hřejivý materiál na zimu.

Ložní prádlo však není jediným materiálem, na nějž je třeba se zaměřit. Na to, zda se probudíme zpocení, nebo se nám bude spát pohodlně, má vliv i naše pyžamo. Kašmír, hedvábí nebo len jsou vhodné při nadměrném pocení. Dbejte proto na výběr materiálů, ve kterých prožijete každou noc, abyste se cítili opravdu pohodlně.

Rady na závěr: