Bioklimatická pergola vytvoří jedinečné místo pro relax

Hliníková pergola versus pergola ze dřeva

Když lidé uvažují nad pergolou, často je jako první napadne snadné řešení v podobě dřevěné pergoly. Pergola ze dřeva je sice z počátku levnější variantou, ale přináší s sebou mnoho zásadních nevýhod v podobě dodatečných investic i následné péče.

Dřevěnou pergolu je nutné neustále udržovat. Barva se vlivem slunečních paprsků postupně vytrácí a dřevo stále pracuje. Navíc se do dřeva může velmi snadno pustit houba, plíseň nebo hlodavec. Za několik let je tak levnější varianta pergoly adeptem na kompletní zbourání. Zbytek pergoly pak využijete maximálně při opékání špekáčků.

Hliníková pergola je odolná a vydrží několik desítek let | Foto: Climax.cz

Oproti tomu hliníková pergola je vyrobena z kvalitního a odolného materiálu. Díky tomu vydrží v perfektním stavu desítky let bez toho, aniž byste ji museli speciálně udržovat. Jediné, na co je potřeba myslet v zimním období, je poloha lamel. Ty musí být otevřené kvůli sněhu, jelikož nejsou stavěné na velkou zátěž.

Pergola poskytne obytný prostor navíc

Hliníkové pergoly jsou oblíbené především díky tomu, že vám umožní rozšířit váš dům o jednu další plnohodnotnou místnost, kde můžete relaxovat. Hliníková pergola je také často využívána jako venkovní kuchyň, pracovna nebo třeba i dětská herna. Pergola vám umožní trávit mnohem více času venku na čerstvém vzduchu, budete mít blíže k vlastní zahradě, přírodě i dětem.

Pod bioklimatickou pergolou můžete pohodlně relaxovat za každého počasí | Foto: Climax.cz

Bioklimatické pergoly jsou chytře propojené s přírodou

Mezi favority zahradních pergol patří bioklimatická pergola. Aby vám zajistila maximální komfort, chytře spolupracuje s přírodou. Bioklimatická pergola je opatřena hliníkovými lamelami, které můžete naklápět až po úhel 140 stupňů. Díky tomu lze regulovat sluneční paprsky, ale také proudění vzduchu nebo teplotu pod pergolou. Nikdy vám nebude příliš teplo nebo naopak zima. Pod plně zastřešenou pergolou, např. z polykarbonátu, se vám snadno může stát, že je vám v létě horko a máte pocit, že se vzduch ani nepohne. A to není příjemné pro relaxování.

Lamely bioklimatické pergoly lze naklápět až po úhel 140 stupňů | Foto: Climax.cz

Největší výhody bioklimatické pergoly:

Stavba pergoly je rychlá a snadná.

Lamely pergoly lze naklápět - ochrání vás před sluncem, ale i deštěm.

Můžete regulovat proudění vzduchu pod pergolou.

Pergola je bezúdržbová.

Hliník je odolný a kvalitní materiál.

Na výběr je mnoho barevných variant.

Pergola je bezpečná a nehořlavá.

Proměňte pergolu v ideální místo pro letní večery

V dnešní době se posezení pod pergolou proměnilo ve skutečný zážitek. Pergola v sobě kloubí nejen funkčnost, ale také luxus, komfort a zábavu. Vytvořte si na zahradě u domu ráj, který vám bude závidět kdejaký soused či přátelé. Vybavte si pergolu i na večer a doplňte ji o zabudované reproduktory a světelné LED pásky.

Bioklimatická pergola MED TWIST s osvětlením je jako stvořená pro letní večery | Foto: Climax.cz

Bioklimatická pergola může být navíc opatřena zvukovou izolací, která pohltí až 70 % hluku. O příjemnou zábavu vás tedy nepřipraví ani bubnování deště. Díky izolaci, reproduktorům i světelným páskům si vytvoříte úžasné místo nejen pro relaxaci, ale i oslavy a nezapomenutelné letní večery.

Rolety do pergoly vám umožní venkovní relaxaci téměř po celý rok

Pokud si chcete čas strávený na čerstvém vzduchu co nejdéle prodloužit, lze pergolu vybavit bočními screenovými roletami. Ty vás ochrání nejen před silným větrem, ale také vám dopřejí soukromí. Rolety si vytáhnete do jakékoliv pozice, a to buď manuálně nebo pomocí chytré technologie, např. mobilního telefonu. V létě screeny slouží i jako boční stínění pergoly, na podzim udržují pod pergolou příjemnější teplotu.

Hliníkovou pergolu lze doplnit i bočními screenovými roletami | Foto: Climax.cz

Rolety do pergoly se vyrábějí v mnoha barevných variacích, tudíž vám budou vždy perfektně ladit k fasádě vašeho domu. Chytře tak získáte nejen perfektní místo pro odpočinek téměř po celý rok, ale také moderní doplněk do zahrady. Bioklimatickou pergolu můžete napojit přímo na váš dům nebo ji postavit na zahradě samostatně, kdekoliv se vám bude líbit.