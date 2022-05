Proč centrální vysávač stále vítězí nad klasickým vysavačem?

Aby centrální vysavač mohl bez problémů sloužit desítky let, musí mít určité vlastnosti, kterých se současným běžným spotřebním výrobkům často nedostává. Jde o kvalitní materiály v dostatečných tloušťkách a pevnostech, které se ani po desítkách let neopotřebují. Potvrzují to i zkušenosti z Kanady, která je domovskou zemí centrálních vysavačů – tímto způsobem se zde vysává již více než půl století. Ve prospěch centrálních vysavačů hovoří i to, že ani po padesáti letech se nikomu nepodařilo tento způsob vysávání překonat. Jedná se o nejzdravější vysávání pro váš čistý domov.

Centrální vysavač se pyšní řadou výhod

Veškeré nasáté hrubé nečistoty skončí pomocí trubního rozvodu v odpadní nádobě centrálního vysavače a jemný prach včetně mikroskopických částic a alergenů je po přefiltrování odveden mimo obytné prostory ven z domu. Tím je zajištěna 100% filtrace. Oproti tomu běžný vysavač vyfukuje přefiltrovaný vzduch zpět do místnosti a dále tak opětovně tento (sice přefiltrovaný) prach víří v místnosti.

Mezi další výhody systému centrálního vysávání patří velká odpadní nádoba a snadná manipulace s lehkou ohebnou hadicí, kdy odpadá nepříjemné tahání klasického vysavače za sebou a tuto činnost zvládnou i malé děti. Dále musíme zmínit ticho při vysávání, velký sací výkon (bez omezení příkonu z nařízení EU) a navíc – pouze u centrálních vysavačů Husky jedinečná záruka 25 let na celý vysavač!

Samozřejmostí je spousta chytrých doplňků, o které lze systém rozšířit. Z těchto doplňků je nejoblíbenější automatická lopatka na smetí, v soklu kuchyňské linky. Nečistoty k ní stačí namést, spustit ji nohou a je uklizeno. Praktická je také hadice schovaná ve zdi, stačí ji jen vytáhnout a po dokončení vysávání zase zasunout podtlakem zpět do trubního rozvodu. Odpadá tak navíc přenášení hadice k zásuvce.

To vše jsou důvody, proč už při stavbě rodinného domu nebo bytu přemýšlet na přípravě rozvodů pro centrální vysavač, který pak můžete kdykoliv po dokončení osadit na již připravený rozvod.

Více informací najdete na www.centralni-vysavace-husky.cz.