Pro dnešní „singles“ je nový družstevní bejvák trendy

Hypotéka je pro dnešní mladou a vydělávající si generaci singles zbytečné břímě. I oni by však rádi bydleli ve vlastním bytě. A v případě, že se najednou rozhodnou odstěhovat někam pryč, nechtějí řešit zbytečné papírování.

Pro singles je proto družstevní bydlení skvělou variantou. Proč? Tady jsou čtyři hlavní důvody:

1. Pořídíte ho rychle s nízkým počátečním vkladem a následným klasickým placením nájmu.

2. Koupě ani následný možný prodej nejsou administrativně nebo časově náročné ani nákladné – neplatíte například daň z nabytí nemovitosti.

3. Ceny družstevních bytů bývají o statisíce výhodnější než byty pořízené rovnou do osobního vlastnictví. Do soukromého vlastnictví přitom byt snadno převedete po jeho splacení, které provádíte v rámci klasického nájmu.

4. Družstevní byty vám jednoduše nabízejí výraznou flexibilitu – prakticky kdykoli se můžete rozhodnout, že byt prodáte a přestěhujete se na druhý konec republiky nebo světa. Velmi snadno jej také můžete podnajmout například přátelům, pokud budete na čas pobývat v zahraničí s úmyslem se po nějaké době vrátit zpátky.

Jedním z nových projektů družstevní bytové výstavby v centru Liberce je projekt OAZA V CENTRU. (www.oazavcentru.cz). Současná podoba projektu je dílem architekta Ing. Radima Kousala, držitele prestižní ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství, a jeho týmu společnosti Siadesign.

V Liberci už asi není většího centra, než je dolní část města v okolí OC Forum, terminálu MHD, krajského úřadu a Soukenného náměstí. Právě nedaleko odsud, blízko hromadné dopravě, úřadům, nákupům i denní či noční zábavě je umístěn projekt OAZA V CENTRU. Na dosah centra města, ale přitom v klidné a zelené části. V lokalitě, ze které se do tří minut pomalé chůze dostanete na zastávku MHD, na krajský úřad, do obchodu, banky či restaurace, stejně tak jako do dvou minut vozem na výpadovku na Prahu, Jablonec, Frýdlant či Děčín.

Na pozemku bývalých Montážních závodů Liberec vyroste ve třech etapách několik domů s byty, nebytovými prostory i krytými parkovacími místy. Jedna z těchto etap, označovaná jako Etapa č. 2, je věnována projektu OAZA V CENTRU, který nabízí výhradně družstevní formu bydlení. Tím se liší od ostatních etap.

V rámci této etapy je budoucím členům družstva k dispozici celkem 114 bytů, dva komerční prostory a 146 krytých parkovacích míst. V ceně družstevního podílu k bytu je také sklepní kóje a jedno kryté parkovací stání podle vlastního výběru budoucího člena družstva. Další parkovací stání je možné doobjednat až do vyčerpání kapacit. Z tohoto důvodu je tedy vhodné s rezervací příliš neváhat, a to i přesto, že termín dokončení stavby je plánován na začátek léta 2021.