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Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?

Komerční sdělení

Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu? | foto: 2UP Creative s.r.o.

Komerční sdělení

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Ráno je sychravo, přes den se převlékáte do kraťasů a večer je chladno. Zapínat plynový kotel a roztápět celý dům se zbytečně prodraží a klasický elektrický přímotop spálí majlant. Řešení přitom možná už máte doma na zdi.

Zjistěte, proč stále více Čechů pořizuje klimatizaci a jak s ní díky invertorové technologii srazíte účty za podzimní přitápění na minimum.

Rychlost, kterou radiátory neumí

Hlavní výhodou podzimního topení klimatizací je okamžitý efekt. Než se ohřeje voda v trubkách a radiátory začnou sálat teplo, trvá to dlouhé hodiny. Klimatizace ohřívá přímo vzduch, takže obývák nebo ložnici nafouká teplem během několika málo minut. Zatopíte si přesně ve chvíli, kdy to potřebujete, a to pouze v místnosti, kde se zrovna nacházíte. Hlavní kotel může zůstat vypnutý klidně až do prvních silnějších mrazů.

Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?

Tepelné čerpadlo nebo klimatizace? Zbytečné dilema

Zákazníci se často ptají, jestli si pro zimní sezónu pořídit spíše tepelné čerpadlo nebo klimatizaci. Pravdou je, že v zásadě řeší to samé zařízení. Klimatizace na topení funguje na naprosto stejném principu přečerpávání energie zvenku dovnitř (systém vzduch-vzduch). Oproti velkým tepelným čerpadlům vzduch-voda, která ohřívají vodu v topném systému, u ní ale zcela odpadají složité stavební úpravy, rozvody trubek a astronomické pořizovací náklady. K instalaci stačí jeden průraz zdí a čistá montáž zabere pár hodin.

Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?

Kolik reálně ušetříte, když necháte přímotopy vypnuté?

Pokud používáte na podzimní přitápění klasický elektrický přímotop (nebo topíte elektřinou obecně), platíte zbytečně moc. Přímotop vezme 1 kW elektřiny a vyrobí z něj 1 kW tepla. Moderní invertorová jednotka teplo přímo nevyrábí, ale za pomoci kompresoru ho pouze přenáší. Z jedné dodané kilowatty elektrické energie tak vyčaruje cca 4 kilowatty tepla. Náklady na přitápění klimatizací jsou tak oproti přímotopům zhruba čtvrtinové a v porovnání s plynem vycházejí také levněji.

Abychom byli konkrétní: v technických tabulkách hledejte hodnotu SCOP (sezónní topný faktor). Špičkové japonské modely dnes běžně dosahují SCOP kolem 4,0 až 5,1. To znamená, že průměrně vyrobí až 5x více tepla, než spotřebují elektřiny. A bát se nemusíte ani mrazů. Kvalitní jednotky zvládají efektivně topit i ve chvíli, kdy venkovní teploměr padne na -15 °C, aniž by rapidně ztratily výkon a váš účet za elektřinu vyletěl do stropu.

Spolehlivost a čistý vzduch na prvním místě

Pokud chcete topit spolehlivě, tiše a bez vysokých účtů, nevyplatí se šetřit na pochybných krabicích z hobbymarketu. Když si domů pořídíte například prémiové daikin tepelné čerpadlo v těle klimatizace, získáte nejen extrémně tichý chod, který vás nebude rušit u televize, ale také chytré ovládání přes mobilní aplikaci. Topení si tak můžete zapnout klidně už cestou z práce a přijít do příjemně vyhřátého obýváku, aniž byste museli nechat přístroj běžet zbytečně celý den.

Uvažujete, že by vám moderní klimatizace letos snížila účty za energie? Ozvěte se odborníkům z Encofy. Přijedou k vám na bezplatnou obhlídku, navrhnou nejlepší řešení a vše čistě namontují, aniž by z vašeho bytu udělali staveniště. Získáte úsporné teplo na zimu a rovnou budete připraveni na letní vedra.

Přitápění klimatizací: Kolik lze na podzim ušetřit místo plynu?

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