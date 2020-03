Přišel o vysněnou nemovitost

Rozhodli jste se konečně řešit své vlastní bydlení? Nebo snad hledáte vhodný objekt k rekreaci? Máte rádi svůj byt nebo dům, ke kterému se vážou vzpomínky od dětství až po dospělost, natolik, že se ho rozhodně nechcete vzdát, ale potřeboval by zbrusu nový kabát? S Hypotékou dopředu od Wüstenrotu si zajistíte peníze až dva roky předem a pak máte dostatek času na to, najít si své vysněné bydlení.

Nenechte si protéct příležitost mezi prsty

Zatočte se stresem! Pokud se rozhodnete pro výhody, které nabízí Hypotéka dopředu, nemusíte se obávat toho, že by vám mohla utéct koupě nemovitosti jenom kvůli tomu, že se začnete rozhlížet po vhodném způsobu financování až poté, co jste konečně našli dům, byt nebo chalupu, po kterých vaše srdce touží. Vyhněte se tomu a buďte vy tím, kdo složí finanční zálohu dřív než ostatní zájemci.

Co ještě můžete mít

Jestliže hledáte nebytový prostor, třeba proto, že jste umělecky založení a rozhodli jste se naplno věnovat svému koníčku, nejspíš k tomu budete potřebovat ateliér. I na ten s Hypotékou dopředu dosáhnete. Finanční prostředky z úvěru lze však použít také třeba na převod družstevního podílu v bytovém družstvu, vypořádání spoluvlastnických a dědických práv k nemovitosti nebo k úhradě daní z nabytí movitých věcí.

Na kolik dosáhnete

Minimální výše úvěru je 300 tisíc korun, maximální výše úvěru tvoří 80 % zástavní hodnoty nemovitosti. Úvěr můžete splácet od 5 do 40 let v pravidelných měsíčních splátkách. Úroková sazba je pevně daná, nemusíte se bát, že by se vám v průběhu splácení zvýšila. V online kalkulačce si snadno a rychle můžete vše spočítat.

Až 2 roky na čerpání

Nárok na čerpání úvěru se liší podle způsobu využití. Jestliže nemovitost koupíte, můžete úvěr čerpat až do 1 roku poté, co jste uzavřeli smlouvu. Při plánování výstavby je ale lhůta pro čerpání úvěru dokonce 2 roky.

Dopřejte si díky Hypotéce dopředu od finanční skupiny Wüstenrot bydlení, jaké jste si vždycky přáli. Pro více informací se podívejte na https://www.wuestenrot.cz/uvery/hypoteka-dopredu nebo navštivte některého z poradců finanční skupiny Wüstenrot.