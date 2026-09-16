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Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Komerční sdělení

Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Správná příprava terasy a zámkové dlažby na podzim nemusí zabrat mnoho času. Několik jednoduchých kroků pomůže prodloužit životnost povrchu a předejít náročnějším opravám po zimě.

Začněte kontrolou spár

Spáry mají u zámkové dlažby důležitější funkci, než se může zdát. Pomáhají jednotlivé dlažební prvky stabilizovat a přispívají k rovnoměrnému přenosu zatížení. Během léta se ale může část spárovacího materiálu vyplavit nebo postupně uvolnit.

Projít byste proto měli celou plochu a zaměřit se na místa, kde jsou spáry viditelně prázdné nebo se dlažba začíná pohybovat. Chybějící materiál je vhodné včas doplnit vhodným spárovacím pískem.

Současně odstraňte plevel, mech a další vegetaci. Nejde pouze o vzhled. Kořeny rostlin mohou postupně narušovat spáry a zadržovaná vlhkost následně vytváří vhodné podmínky pro další růst mechu a řas.

Dlažbu před podzimem důkladně vyčistěte

Před další údržbou by měl být povrch čistý. Nejprve odstraňte listí, větvičky, zeminu a další volné nečistoty. Následně se můžete zaměřit na odolnější skvrny a usazeniny.

Způsob čištění vždy přizpůsobte konkrétnímu materiálu. U některých povrchů postačí voda, kartáč a vhodný čisticí prostředek. U odolnějších dlažeb lze použít také tlakové čištění, je však potřeba pracovat opatrně. Příliš silný proud vody může vyplavit materiál ze spár nebo poškodit citlivější povrch.

Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Impregnace pomůže chránit povrch

Po důkladném vyčištění a vyschnutí dlažby můžete zvážit impregnaci povrchu. Vhodně zvolená impregnace omezuje pronikání vody a nečistot do materiálu a může usnadnit jeho následnou údržbu.

Impregnace se hodí zejména pro nasákavější povrchy, které jsou během podzimu a zimy pravidelně vystavené vlhkosti. Před aplikací ale vždy ověřte, zda je konkrétní přípravek určený pro daný typ dlažby.

Povrch by měl být před impregnací čistý, suchý a bez zbytků předchozích přípravků. Důležité je také dodržet doporučený způsob aplikace a dobu schnutí. Ideální je proto vybrat si několik suchých dní, kdy se neočekává déšť.

Zkontrolujte, zda má voda kam odtékat

Ani perfektně vyčištěná terasa nebude na podzim dobře fungovat, pokud na ní po každém dešti zůstávají kaluže. Před začátkem deštivějšího období proto zkontrolujte odvodnění terasy a zámkové dlažby.

Odstraňte listí, zeminu a další nečistoty z vpustí a odvodňovacích žlabů. Vodu můžete následně nechat protéct systémem a ověřit, zda bez problémů odtéká.

Zkontrolujte také samotný sklon zpevněné plochy. Voda by měla směřovat od domu k odvodňovacím prvkům, nikoliv se hromadit u fasády nebo základů.

Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Opravy po letní sezóně neodkládejte na jaro

Během léta je terasa nebo příjezdová cesta zpravidla využívaná nejintenzivněji. Na konci sezóny proto zkontrolujte prasklé či poškozené kusy dlažby, propadlá místa a uvolněné obrubníky.

Drobná nerovnost se během podzimu a zimy může postupně zvětšovat. Do poškozených míst proniká voda, která při poklesu teplot pod bod mrazu zvětšuje svůj objem a může již existující poškození dále zhoršit.

U zámkové dlažby je výhodou možnost jednotlivé poškozené prvky vyměnit bez nutnosti rozebírat celou plochu. Pokud se však dlažba propadá na větším úseku, vyplatí se zkontrolovat také stav podkladních vrstev a zjistit skutečnou příčinu problému.

Podzimní příprava se vyplatí

Pár hodin věnovaných kontrole terasy nebo zámkové dlažby před příchodem podzimních dešťů může ušetřit mnohem více práce na jaře. Zaměřte se především na čisté a doplněné spáry, odstranění nečistot, ochranu povrchu, funkční odvodnění a včasnou opravu drobných poškození.

Díky pravidelné údržbě bude dlažba lépe připravená nejen na podzimní déšť, ale také na následné mrazy a celou zimní sezónu.

Ať už se chystáte na drobné opravy, údržbu stávající dlažby nebo realizaci nové terasy, základem jsou správně zvolené a kvalitní materiály. Široký sortiment stavebních materiálů pro váš projekt najdete na e-shopu IZOMAT.

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