Při výběru matrace si u nás zákazníci i zdřímnou

Tvrdá, nebo měkká

„Je téměř pravidlem, že zákazníci nejprve chtějí tvrdou matraci,“ říká Martin Vaškovic. Nejdříve se tu zákazníka vyptají na jeho představu, jak a v jaké poloze spí, teprve poté mu doporučí tři nejvhodnější, které si může vyzkoušet. „Zákazníci jsou pak překvapení, protože na tvrdé matraci se jim neleží pohodlně a vyhovuje jim ta, kterou by si sami nezvolili,“ doplňuje.

Tuhost je jedno z kritérií, ale mnohem důležitější je optimální ortopedická a anatomická podpora. Martin Vaškovič to vysvětluje poměrně jednoduše: „Když si na matraci lehnete, páteř je přirozeně zakřivená do tvaru dvojitého písmene S. Vleže na zádech musí být celé tělo v rovině, mezi matrací a tělem by neměla být mezera v oblasti beder, stejně tak polštář musí poskytnout oporu krční páteři.“

Správná poloha páteře během spánku v poloze na boku | foto: Magniflex MagniStretch

Víte, jak poznáte ZDRAVOTNÍ matraci?

Označení zdravotní matrace může správně užívat jen matrace, která je zdraví prospěšná. Pro snazší orientaci se zaměřujte na označení „Zdravotní produkt 1. kategorie“ neboli také Medical device class 1. Potvrzením tohoto označení je i 15% nižší sazba DPH, tedy ta, která je zákonem stanovena pro zdravotní pomůcky. Matrace, které nemají toto označení, podléhají 21 % DPH. V České republice podmínky pro získání označení Medical device class 1 splnilo jen několik matrací. „Matrace, které získaly zdravotní certifikaci, označujeme zlatou pečetí, která pomáhá zákazníkům lépe se orientovat v našem sortimentu. Podmínku splňují matrace s min. 4 cm paměťové pěny a matrace z řady MagniStretch, které pomáhají při vyhřeznutých ploténkách, skřípnutých nervech a dalších zdravotních obtížích způsobujících bolesti zad,“ upřesňuje Martin Vaškovic.

Než koupíte, lehněte si

Zkoušení je hlavním kritériem ke správnému výběru. Nelitujte času stráveného v showroomu nebo prodejně s matracemi a důkladně si na matraci poležte. Matraci vždy zkoušejte s polštářem, ideálně s jedním, pokud budete zkoušet v jedné prodejně více matrací. Pomůže vám to lépe si uvědomit rozdílné vlastnosti jednotlivých výrobků.

Bez vyzkoušení matraci nekupujte | foto: Magniflex

Magniflex je rodinná firma, která se zajímá o to, jak spíte

Magniflex letos slaví 60 let od svého vzniku. Byl prvním výrobcem matrací, který začal balit matrace vakuově, což bylo v roce 1986 naprostou raritou a velkým převratem v uskladnění a dopravě jinak prostorově náročného zboží. Budoval vlastní vývoj, jehož výsledkem jsou ty nejkvalitnější matrace ze studené a paměťové pěny, které se mohou pyšnit světově uznávanými patenty i certifikáty. Po celou dobu jsou majiteli Magniflex členové rodiny Magni, kteří dodržují tradiční hodnoty rodinné firmy, a to samé hledají i u svých obchodních partnerů.

Více informací na www.magniflex.cz.