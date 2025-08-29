Při výběru klimatizace se zaměřte na design, chytré funkce a spotřebu

Důležitý je výběr dodavatele a instalační firmy s garantovaným záručním i pozáručním servisem.

Při výběru klimatizace se zaměřte na design, chytré funkce a spotřebu | foto: ČTK

Výběr klimatizace je klíčový. Správně zvolená a výkonná klimatizace přispěje k pohodlí domova. Moderní klimatizace už dávno nejsou jen zdrojem chladného vzduchu. Dnes představují komplexní řešení, které kombinuje špičkový výkon s elegantním designem a pokročilými funkcemi.

Jedním z hlavních kritérií při výběru je vzhled a rozměry vnitřní jednotky. Klimatizace se stává součástí interiéru, a proto je důležité, aby se harmonicky sladila s vaším domovem. Nezapomínejte ani na rozměry jednotky a nutnost řešit umístění jak vnitřní, tak venkovní části, která je nezbytnou součástí každého systému.

Dalším důležitým aspektem je tichý chod. Klimatizace by vás neměla rušit během dne ani v noci. Hladina hluku, udávaná v decibelech (dB), je klíčovým parametrem. Moderní klimatizace, jako jsou například modely od LG, jsou tiché a umožňují klidný spánek i relaxaci.

Technologie pro vaše zdraví a komfort

Kvalitní klimatizace by měla chladit efektivně a bez rizika nastydnutí. Nepřímý proud vzduchu je funkce, která zabraňuje nepříjemnému přímému foukání studeného vzduchu, čímž zajišťuje rovnoměrnější distribuci a menší riziko zdravotních komplikací. Klimatizace LG s dvojitou lamelou například usměrňují proud vzduchu tak, aby nedocházelo k přímému foukání směrem dolů na osoby.

Dnešní klimatizace také fungují jako účinné čističky vzduchu díky pokročilým filtrům, které zachytí prach, roztoče, bakterie a další alergeny. Některé modely jsou vybaveny i UV filtry a ionizátory, které dále zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti. Klimatizace LG nabízejí funkci samočištění, která vysouší výměník po vypnutí, čímž zabraňuje tvorbě plísní a bakterií a udržuje jednotku v hygienicky čistém stavu.

Důležitost správné instalace a servisu

Pro optimální a bezproblémový provoz klimatizace je nezbytný odborně navržený projekt, který zajistí správný výkon jednotky pro vaši místnost, aniž by docházelo ke zbytečně vysoké spotřebě energie. Důležitá je také správná montáž vnitřní i venkovní jednotky a řešení odtoku kondenzátu a propojovacího potrubí.

Klíčová je volba spolehlivé instalační firmy, která poskytne kvalitní postprodejní a záruční servis. Spotřebitel by měl být informován o uživatelské údržbě, kterou zvládne sám, jako je například pravidelné čištění filtrů. Při zanesených filtrech totiž může docházet k vyšší spotřebě energie. Spolehlivá firma se postará o veškeré servisní úkony a poskytne vám záruku na instalaci i samotné zařízení.

Populární YouTuber a technický evangelista Petr Mára se rozhodl pro značku LG při instalaci klimatizace ve svém bytě. Sám říká, že potřeboval komplexní řešení, které by mu umožnilo chladit i topit ve všech místnostech. Jeho volba padla na LG, které nabízí moderní a spolehlivé systémy. Pro všechny, kteří řeší podobnou situaci, Petr připravuje další dvě videa, ve kterých se podělí o své zkušenosti. V úvodním videu vám ukáže, jak takový systém ve spolupráci s LG správně vybrat a nainstalovat.

Podívejte se na úvodní díl, klikněte zde.

29. srpna 2025

