Představení unikátního retro topinkovače SMEG

Topinkovač SMEG je k dostání v několika barevných variantách, umožňuje rovnoměrné opékání dvou plátků a nabízí spoustu dalších předností.

Potřebujete plátek chleba rozmrazit? Chcete si opéct třeba i něco jiného než toastový chleba? Stačí dokoupit vhodné příslušenství.

Funkce topinkovače SMEG

Přestože je pořizovací cena vyšší, investovat se do daného přístroje vyplatí, a to hned z několika důvodů. V porovnání s levnějšími modely má mnohem více funkcí, nikoliv pouze opékání dvou plátků toastového chleba. Topinkovač zvládne také rozmrazování, jednostranné opékání a dopékání. V neposlední řadě vás nadchne automatické vycentrování vloženého plátku.

Dokonce se nemusíte bát, že by se vám snídaně spálila, neboť přístroj automaticky vysune hotový toast. Podsvíceným kolečkem si navíc nastavíte jeden z šesti stupňů opečení. Chcete topinku světlou, nebo spíše co nejvíce hnědou? Pokud budete sledovat, jak se vám toast opéká, a budete chtít proces zastavit, zmáčkněte tlačítko STOP. Ovládání je naprosto intuitivní.

Design, který osloví

Jestliže chcete mít sladěnou kuchyni do retro stylu, topinkovač SMEG s celokovovým tělem a nerez prvky je dalším skvělým doplňkem do místnosti. Propracovaný je do detailů. Zásobník na drobky je snadno vyjímatelný, nožičky jsou zase protiskluzové. Co se barev týče, na výběr je deset odstínů – pastelově růžová, modrá, zelená, krémová, bílá, červená, černá, chrom, růžově zlatá a zlatá.

K topinkovači SMEG se dají dokoupit další vychytávky. Sehnat se dá příslušenství na dopékání toastů, rozpékání housek, briošek či croissantů.