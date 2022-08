Před deseti lety si klepali na čelo, dnes jsme pro mnohé inspirací

Co stojí za vaším úspěchem a v čem se lišíte od konkurence?

Hodně si zakládáme na referencích, ty nám vždy přilákají spokojené klienty. V posledních třech letech tvoří více jak polovinu našich zakázek právě lidé, kteří přišli na základě doporučení od známých, pro které už jsme stavěli.

Jaké byly vaše začátky?

Začátky byly těžké, ale v té době jsem si to vůbec neuvědomoval. Snažili jsme se vše dělat poctivě, ale ne vždy správně. Byla to pro nás obrovská škola. V životě se řídím heslem „nedovol, aby tě strach z prohry vyřadil ze hry“, a proto jsme se s naším týmem vždy ke všemu postavili čelem a ponaučili jsme se z drobných nezdarů. Jen díky tomu jsme firmu stabilizovali a stali jsme se čitelnou firmou, která je lídrem na trhu v individuální a typové výstavbě domů na klíč.

Kdy se to zlomilo? Kdy jste pochopili, v čem je vaše výhoda?

Bylo to naší velkou odhodlaností a především dobrým nastavením celého týmu. Snažíme se fungovat společně a každý ví, že musí odvést maximum. Kdysi mi jedna klientka řekla: „Víte, jak poznáte, jak dobrá firma jste? Podle nejslabšího článku ve firmě.“ A měla naprostou pravdu. Od té doby se snažím tento bod vnímat. Firma funguje jako celek a já si toho moc vážím. Tuto pohodu vnímají i naši klienti, a proto dále předávají dobré reference. To je pro nás ten nejlepší marketing, který je zadarmo.

Co byla největší výzva, kterou jste během podnikání museli překonat?

Rozhodně to bylo covidové období. Těch klacků pod nohami bylo tolik, že si už vlastně nevybavuji, který byl nejhorší. Neustále se aktualizovaly ceny, které jsme museli částečně zohledňovat v rozpočtech našich klientů. Vždy jsme se k tomu snažili přistupovat pragmaticky a nikdy jsme na této době nevydělali ani korunu navíc. Ten, kdo stavěl v této době a měl srovnání, tak věděl, že takovýto přístup byl spíše vzácný. Každý totiž chtěl urvat co nejvíc.

Zažil jste pád? Co jste se z něj naučil?

Propad zažíváme všichni nyní, po době covidové, i když covid vlastně stále je. Úbytek klientů je obrovský, naštěstí jen v poptávkách. Podepsaných klientů nám zatím neubývá a já věřím, že je to právě díky férovosti v průběhu těžké doby. To klienti ocenili a nenajdete na nás žádnou špatnou referenci v jednání o cenách.

Váš příběh už známe. Jak se ale během let změnil trh a přání zákazníků?

Trh se z našeho pohledu mění tak, že u typových domů, které projdou zdražením, se potřeba klientů vždy změní –⁠⁠⁠ zmenší. Dříve (rok 2014) byla obrovská poptávka po domech kolem 150 m². Následně se, co dva roky, velikost domu zmenšuje v závislosti na ceně. Nyní je nejpoptávanější dům velikosti 115 m².

Všichni teď mluví o zdražování materiálu, nedostatku řemeslníků a vysokých úrokových sazbách u hypoték. Jak toto období prožíváte?

O zdražení jsem se již zmínil, s řemeslníky je to u nás výrazně lepší. Snažíme se naše lidi motivovat a tím od nich dostáváme prvotřídní práci. Nemají potřebu od nás odcházet a tím pádem držíme dlouho vyrovnanou kvalitu práce. Víte, s lidmi je to tak, že pokud se k nim chováte hezky, budou se tak chovat i oni k vám. Proto si i myslím, že je to taková symbióza mezi námi, našimi klienty a našimi dodavateli.

Jaké nejbizarnější přání jste dostali a kývli jste na něj?

http://www.lucern.cz/

Nedá se říci nejbizarnější, ale měl jsem zásadu nikdy nestavět pro developera, protože jsem se bál neplatičů a zneužití nás ve svůj prospěch. Po dlouhém zvažování jsme přesto přistoupili na jednu větší akci v krásném prostředí golfového resortu. Musím říct, že jsme měli velké štěstí a byla to pro nás obrovská čest pracovat pro tak úžasné lidi, kteří si naší práce cenili.

A naopak –⁠⁠⁠ jak vypadá typický klient a typické zadání?

Náš klient vypadá tak, že si u nás na stránkách, popřípadě z reference, vybere typový dům. Ten u nás poptá a my mu následně ušijeme s našimi architekty dispoziční úpravy na míru. V případě, že nezvětšujeme dům zastavěností, jsou tyto úpravy bez jakéhokoliv příplatku. Druhý typ klienta je ten, který má individuální vizi svého domu. Tomuto klientovi naši architekti navrhnou dům tak, aby splňoval jeho požadavky a hlavně, abychom se vešli do jeho rozpočtu.

Jaký typ klientů vás baví víc?

Máme rádi klienty, kteří jsou naladění jako my – pozitivně :-).

Stavíte také v zahraničí? Liší se tamní klienti a jejich představy o bydlení?

V zahraničí nestavíme vůbec. Zakládáme si na tom, že známe všechny legislativní změny a vyhlášky, a dokonce se na některých změnách podílíme skrz členství v oborových organizacích.

Ve vašich referencích vidím, že rádi používáte velké prosklené plochy. To je typické především pro Nizozemí a další severské státy, dává to smysl i u nás, nebo jde čistě o trendy záležitost?

Z hlediska pasivních domů je to skoro standard, protože se bavíme o velkých solárních ziscích v zimním období. Dále to krásně prosvětlí dům a v neposlední řadě to krásně vypadá. Když jsem s těmito domy přicházeli na trh před deseti lety, tak si každý klepal na čelo, že toto se nemůže chytnout. No a opak je pravdou, nyní se našimi domy mnozí inspirují.

Zaujaly mě vaše moderní chaty. Kolik takových už jich v Česku stojí? Bydlí v nich lidé, nebo jde o chataření 2.0?

Když jsme s chatou přicházeli na trh, tak jsem ji bral jako potrhlý nápad, který ale stojí za zkoušku. Stala se však nejpopulárnějším domem. Týdně kvůli ní volá několik klientů. Problém je však ten, že na tento typ stavby potřebujete atypický pozemek a zde jsme narazili. Do stávající zástavby se to nehodí a pozemek někde u vody/v lese skoro neexistuje nebo máme problém s úřady.

Slyšela jsem vás říkat, že jste radostná firma. Jak se to projevuje?

Jak jsem říkal, jsme tým lidí, který funguje společně a nikdo nechce nikoho zklamat, protože by to mělo vliv na chod celé firmy. Myslím, že máme v týmu většinu pozitivně smýšlejících lidí, a proto si moc rozumíme. Pak už to jen okořeníme společným teambuildingem a je to.

Prací žijete. Kde berete energii, získáváte inspiraci a umíte odpočívat?

Inspirace chodí tak nějak sama. Rád cestuji s rodinou, a tím i hodně odpočívám.

Jaké máte další cíle? Plánujete se rozrůstat? Máte před sebou metu, kterou chcete pokořit?

Jediná meta je pro nás spokojený zákazník. To ostatní se dostaví samo.

Rozrůstat se chceme, ale jen zdravým tempem. Plánujeme vlastní development, kde připravujeme pár desítek vlastních domů, které budou ihned k nastěhování.