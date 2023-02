Pravda i mýty o kaskádových zahradách

Benjamin Raich, obchodní ředitel firmy Němec, přibližuje, jak takové zahrady fungují, a zároveň vyvrací některé mýty.

Záhony a květiny se pěstují horizontálně, tedy naplocho, vy ale nabízíte zahrady vertikální. Jak vlastně fungují?

Vertikální zahrady jsou relativně jednoduchým řešením, jak lidem ve městech alespoň částečně vynahradit nedostatek přírody. V podstatě jde o systém plastových samozavlažovacích truhlíků, do nichž se zasazují jednotlivé rostliny.

Je složité zakomponovat vertikální zahradu do interiéru? Musí se s ní počítat již v samotném projektu?

Pokud chcete malou zahradu, řekněme o velikosti do 4 metrů čtverečních, není žádný problém ji instalovat i tam, kde se s ní původně nepočítalo, ale v případě větší plochy už je lepší, když je součástí projektu. Vertikální zahrady jsou novinkou posledních deseti let, dalo by se říct, že se teprve dostávají do širšího povědomí. Až z osmdesáti procent je proto instalujeme do interiérů, v jejichž projektech nefigurovaly, ale většinou dokážeme najít řešení.

Jak dlouho trvá instalace celého systému?

Záleží samozřejmě na velikosti a na konkrétních podmínkách, ale pro vaši představu – tříčlenný tým dokáže za jeden den instalovat zahradu o velikosti zhruba 25 metrů čtverečních.

Co je bezpodmínečně nutné pro zřízení vertikální zahrady?

Podmínkou je přívod vody, nebo alespoň možnost vodu na dané místo přivést. Malý zelený obraz lze zalévat i ručně konví, ale obecně platí, že zahrada větší než 4 m2 už vyžaduje automatickou závlahu a ideálně odpad. Pokud jde o spotřebu vody, na 4 m2 je potřeba asi 40 litrů vody. Tu je třeba doplňovat každé dva až tři týdny, z vlastní zkušenosti vím, že to pro klienty není pohodlné, proto doporučujeme automatickou závlahu.

Lze říct, že automatická závlaha znamená bezúdržbovou zahradu, která nevyžaduje žádnou péči?

Musím vás vyvést z omylu. Někdy se o těchto zahradách sice mluví jako o bezúdržbových, ale do jisté míry je to mýtus. Jedná se o živé rostliny, které potřebují kromě pravidelné zálivky i jinou, byť nenáročnou péči. Je třeba je systematicky kontrolovat, zbavovat prachu, odstraňovat suché listy nebo uvadlé květy…

Jaké jsou nároky na světlo? Lze případný nedostatek světla řešit umělým přisvícením?

Záleží, zda chcete raději kvetoucí rostliny, nebo jen zelené. Nekvetoucí rostliny zpravidla prosperují i při nižším množství světla, ale vždy je třeba proměřit, jaký je v daném místě světelný tok. Umělé světlo je většinou nezbytné, protože od podzimu do pozdního jara jsou světelné podmínky v naší zeměpisné šířce pro většinu používaných rostlin nedostatečné.

Benjamin Raich

Jaké jsou nejmenší možné realizace, a naopak jakých rozměrů dosahují ty největší?

Nemá smysl instalovat zelenou plochu menší než 1 m2. Pro klienty, kteří chtějí menší zahrady, máme řešení v podobě systému, který nazýváme LivingArt. Lze jej popsat jako živý zelený obraz v designovém rámu o hraně zhruba 1 metr. A pokud jde o největší zahradu, nemáme žádné limity, pro představu, letos se chystáme realizovat zelenou stěnu o velikosti až 1500 m2.

Nemůže při zalévání dojít k poškození či znečištění stěny v pozadí, nebo jsou takové obavy zbytečné?

Celý systém se instaluje na předem připravenou fixační stěnu, která může být z aquapanelů nebo jiných voděodolných materiálů. Teprve na tuto „přípravu“ se montuje systém vertikálních zahrad. Voda se napouští do truhlíků a z každého truhlíku vede přepad, takže stěna v pozadí by se neměla dostat do kontaktu s vodou. V případě, že byste si zahradu zalévali sami, mohlo by se stát, že truhlíky přelijete nebo se může ucpat odpad, proto doporučujeme systém jednou měsíčně kontrolovat a pro jistotu pod zahradu instalovat malou sběrnou nádobu.

Jaké druhy rostlin jsou vhodné pro osázení vertikálních stěn. Není jejich výběr přece jen trochu omezený?

Používáme třicet až čtyřicet druhů, většinou se jedná o subtropické rostliny. Převažují zelené, ale máme i oranžové, fialové… Někdo si přeje ladit stěnu do oranžova, jiný do zelena, další touží po barevné džungli. Všem se snažíme vyjít vstříc, ale zároveň vycházíme i z našich zkušeností a reálných možností. Například tam, kde je od zahrady malý odstup, volíme drobnější převislé druhy.

Jsou pro zelené obrazy vhodné například sukulenty?

Principem našich zahrad je seskupení více rostlin, proto je třeba zvolit takové, které mají podobné nároky na závlahu. U suchomilných sukulentů by při pěstování v kombinaci s jinými květinami hrozilo přemokření a následné zahnívání. Navíc sukulenty se rozrůstají jen velmi pomalu a u zelených obrazů je žádoucí, aby se rostliny rozkošatěly a zaplnily prázdná místa systému.

Nelákává vás zkoušet stále nové a nové druhy rostlin?

Pokud jde o subtropické rostliny, můžeme vyzkoušet i dosud nevyužité druhy. Co nádoba, to jedna rostlina a není problém je obměnit. Nabízí se zakomponovat rostliny podle sezony. Třeba v době adventu můžete do obrazu přidat vánoční hvězdy, na jaře zase svěží cibuloviny, a hned se změní celková nálada prostoru.

Nemůže se stát, že velké množství živých rostlin v prostoru způsobí příliš vysokou vlhkost vzduchu nebo případně podpoří šíření plísní?

Úkolem realizační firmy je doporučit optimální velikost vertikální zahrady. Vždy je třeba zachovat optimální poměr zelené plochy a velikosti interiéru. Kdybyste například zelení pokryli všechny stěny, určitě byste následně řešili problém s vysokou vlhkostí. Do jisté míry se jedná o kompromis mezi designem a funkčností.

Jakou klientům nabízíte záruku?

Měsíc po instalaci se vracíme a ověřujeme fungování celého systému. Pokud jsme použili rostlinu, která nebyla v pořádku, po měsíci už to „dá vědět“ a my ji vyměníme. Jediné, na co neposkytujeme záruku, jsou rostliny, které zahynou déle než po čtyřech týdnech. Záruka na celý systém je 10 let, na elektroniku 2 roky. Poskytujeme pravidelný servis a v případě, že se klient rozhodne o systém pečovat vlastními silami, do detailu ho poučíme, jak při jeho údržbě postupovat.

Jaké jsou vaše plány a vize do budoucna?

Rád bych viděl mnohem více vertikálních zahrad. Momentálně pracujeme na získání grantu na pilotní projekt sladových hal u dálnic. Haly lze zelenými kaskádami zakamuflovat. Vertikální zahrady ve městech navíc dovedou zpříjemnit klima. Líbilo by se mi, aby se při projektování budov myslelo na retenční nádrže na vodu k zalévání, aby se každá plochá střecha proměnila v zelenou oázu, aby se více pracovalo s šedou vodou a následně vše propojilo v jednotnou synergii.