Povinná výměna starých neekologických kotlů se blíží. Jste připraveni?

Není žádným tajemstvím, že zanedlouho vstoupí v platnost zákaz užívání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Mnozí si nedělají starosti. Mají pocit, že se jich to netýká. Co se ale stane, pokud porušíte zákaz a budete nadále využívat svůj zastaralý kotel, který produkuje vysoké množství škodlivin do ovzduší?