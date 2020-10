Posezení na terase i na podzim? Díky tepelnému deštníku ano

Že jste o něm ještě neslyšeli? To je velká chyba. Jde o plynový tepelný zářič s reflektorem na vrcholu, který může sezónu posezení na terase nebo pod pergolou prodloužit klidně o několik týdnů.

Tepelný deštník nebo zářič?

Řeč je o tom samém. Někdo říká tepelný zářič, jiný zase tepelný deštník. Svým tvarem totiž deštník opravdu připomíná. Však jste se s ním už určitě někde setkali, třeba na venkovní zahrádce restaurace.

Jak tepelný zářič vypadá?

Tepelný zařič je vlastně kovový hořák na propan-butanovou láhev, který můžete umístit do venkovních a dobře větratelných prostor za účelem vytvoření tepla. Mezi jeho největší výhody patří vysoká účinnost, snadná obsluha, nízká spotřeba a samozřejmě také příznivá cena.

Na co si dát při výběru tepelného deštníku pozor?

Hodně z nás se dneska snaží vše pořídit co nejlevněji. Není na tom nic špatného, jen je třeba vzít v potaz několik věcí. Díky nim se vyhneme možnému zklamání a smutku z toho, že věc nefunguje tak, jak jsme si představovali.

Tip číslo jedna: Základem je dobře vybrat výkon a pohlídat si spotřebu

Topný výkon zářiče vybírejte s ohledem na to, kde ho chcete používat. Spotřebu zase s ohledem na svou peněženku.

Plánujete tepelný deštník umístit na terasu? Vybírejte ze zářičů s topným výkonem 2-7 kilowatt.

Máte restauraci nebo kiosek a před ním venkovní zahrádku? Sáhněte po výkonnějším zářiči.

Tip číslo dva: Zajímejte se o to, z čeho je zářič vyrobený

Nejde přitom jen o vzhled, ale také o životnost zářiče. Nejdéle vám bude sloužit tepelný deštník z nerezu.

Tip číslo tři: Bezpečnost je vždy na prvním místě

Co si budeme povídat. Snadno se stane, že do zářiče někdo strčí a převrhne ho, nebo aspoň nakloní. V tu chvíli je důležité, aby tepelný deštník disponoval speciálním senzorem, který uzavře přívod plynu do hořáku. Děje se tak při naklonění o víc než 45°.

Tip číslo čtyři: I na vzhledu záleží

Vzhled vybírejte s ohledem na místo, kam chcete zářič umístit. Do restaurací a barů se hodí celokovové plynové zářiče, stejně jako do párty stanu. Na terase se zase bude možná líp vyjímat plynový zářič z ratanu.

Tip číslo pět: Co ještě můžete u tepelného deštníku ocenit?

Fajn je, když zářič disponuje piezzo zapalováním.

Dost možná oceníte i integrovaný odkládací stolek.

Plánujete zářič přemisťovat? Potěší vás jeho nízká hmotnost.

Chcete zářič ochránit před nepřízní počasí, ale přenášet ho domů nechcete? Vybavte ho speciálním obalem. Pak může klidně zůstat na terase nebo zahrádce.

Potěší vás i uzamykání propan-butanové lahve uvnitř zářiče.

Ať už si vyberete jakýkoli plynový zářič, vězte, že díky němu si vy i vaši hosté můžete i na podzim užít venkovní posezení bez toho, abyste se klepali zimou a balili do huňatých svetrů a dek.