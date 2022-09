Pomůžeme vám rychle bydlet ve vlastním

Jak dům pro vás postavíme?

Vytvoříme konstrukci z lehké a odolné dřevěné konstrukce tvořené sadou nosných sloupů, nosníků, překladů a žeber. Všechny stěny, stropy a podlahy opatříme velmi účinnými materiály pro tepelnou, akustickou a vlhkostní izolaci. Každý materiálový prvek precizně připravíme v továrních podmínkách pod dohledem našich zkušených odborníků. A tak vznikne váš nový modulární dům.

… nebo chcete hotový mobilní dům?

Mobilní domy vyrobíme z kvalitních a životnímu prostředí šetrných materiálů. Většina z nich je navíc plně recyklovatelná. Samotná stavba je energeticky nenáročná v některých případech může být i energeticky soběstačná (fotovoltaika, solární ohřev vody) a nezávislá na energetických sítích a stále se zvyšujících poplatcích.

„Naším hlavním cílem je dům dodat maximálně do 90 dnů od podpisu smlouvy.“

Postavíme cokoliv

Naše nabídka zahrnuje mobilní domy, modulární domy, sanitární domy, lázeňské domy, rekreační či zahradní domy, vejměnky a mnohé další.

A funkční bydlení postavíme i tzv. na zelené louce bez zasíťování.

Samozřejmostí je plnění norem dle ISO 9001.

Na „klíč“ pro vás zajistíme

Fotovoltaiku

Čističku odpadních vod a její recyklaci na další využití

Pitnou voda - možnost kopané studny či vrtu

„Vy se rozhodněte o konečném vzhledu a výbavě a my vám bydlení zařídíme a dodáme na vybranou adresu.“

Vy vymyslíte, my vyrobíme a my dodáme. Hotové moduly modulárního domu nebo rovnou mobilní dům dopravíme až na místo určení a dotvoříme ho do dohodnuté podoby. Každý dům je postaven na patentovaném inteligentním podvozku, ať se jedná o mobilní dům s koly nebo modulární dům bez kol. Dokonalost podvozku je dána tím, že není svařovaný, ale montovaný a fixovaný šrouby utaženými momentovým klíčem. Díky tomu je docíleno pružnosti podvozku a zamezeno pohybu celé stavby.

Krásný nejenom zvenku

Chceme, abyste se do svého domu po práci těšili, abyste se do něj z vašich dovolených rádi vraceli. Díky velkému množství doplňkového vybavení a interiérového designu vám poskytneme možnost nakonfigurovat si vnitřek domu podle svých očekávání a potřeb.

Vy nám zavolejte a my vám pomůžeme

Zavolejte nám na +420 725 999 129 nebo napište do e – mailu na adresu larkfactory@larkfactorycz.cz. Protože víme, s jak významným snem vám můžeme pomoci, jsme s vámi schopni komunikovat každý den, tedy i o víkendech.

Více informací na https://www.rychlydomov.cz/nase-domy nebo nás navštivte na veletrhu FOR ARCH ve dnech 20.-24.9.2022.