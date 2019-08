Podle čeho vybrat správnou sanační omítku?

Základem je odborný průzkum

Před výběrem sanační omítky je nutné nejdříve posoudit, jak je na tom zdivo. Průzkum by měl provádět zkušený odborník, který vám navrhne to nejúčinnější řešení. Vždy je potřeba dbát na odstranění příčiny vlhnutí a teprve pak přistoupit k výběru sanačních omítek.

Vyberte nejúčinnější metodu k zabránění kondenzace

Na každý typ zdiva funguje trochu něco jiného. Pro cihelné zdivo se vzhledem k vodorovným spárám hodí například podřezání, kde se účinnost pohybuje mezi 80 a 95 %. Další vhodnou metodou je injektáž. Metoda není tolik destruktivní a lze ji doplňovat. Účinnost se obvykle pohybuje v rozmezí od 70 do 90 %. Mezi snadné a účinné postupy patří injektáž vlhkého zdiva pomocí silanové emulze SikaMur-InjectoCream-100. Vyznačuje se velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit pohodlí domova. Zvolit můžete i elektroosmózu s nejnižším zásahem do zdiva. Před tím se ale raději poraďte s odborníky. U kamenného a smíšeného zdiva je podřezání velmi problematické, nabízí se tedy spíše injektáž, u které tolik nehrozí statické poškození. Je však nutné vzít v úvahu homogennost a sílu provlhčení zdiva, která není vždy známa a stejná. Účinnost očekávejte mezi 50 a 70 %. Stejně jako u cihelného zdiva můžete vyzkoušet osmózu, kterou je nutné probrat s odborníky. Další metodou, která doplní tato systémová řešení, je povrchová úprava vhodným sanačním systémem.

Odstraňte narušené části omítek a povrch zdiva

Aby sanační systém mohl plnit svou funkci na 100 %, je třeba odstranit omítky a degradované zdivo. Výběr vhodné metody sanace závisí na druhu zdiva, míře zasolení a zavlhnutí.

Zvolte komplexní systém povrchových úprav

Značka KVK nabízí ucelenou řadu sanačních a renovačních systémů, které vám poskytnou komplexní péči o zdivo. Materiály poslouží pro opravu a obnovu omítek starých a historických staveb, sanaci vlhkého zdiva, renovaci historických objektů a sanaci betonu. Pro běžné stavby se využívají KVK vápenocementové systémy. Jako podklad při mírném zasolení skvěle poslouží sanační postřik, který zajistí přilnavost následných omítek k podkladu. Na něj přijde sanační omítka a vodoodpudivý, difúzně otevřený a mrazuvzdorný sanační štuk. Při středním až vysokém zasolení na sanační postřik aplikujte podkladní sanační omítku. Na ni přijde sanační omítka. Je prodyšná, vodoodpudivá a nabídne vám i skvělé tepelně-izolační vlastnosti. Hodí se pro vnitřní i vnější použití a ruční i strojní aplikaci. Nakonec aplikujte sanační štuk. Pro sanaci a renovaci historických objektů se většinou používá osvědčený KVK vápenný sanační systém.