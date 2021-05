Podle čeho vybírat schody na půdu

Kde budou schody sloužit?

Aby byly stahovací schody bezpečné a spolehlivě funkční, je třeba si výběr určitého modelu dobře rozmyslet a vzít v potaz konkrétní požadavky stavby. „Každý typ budovy klade na stahovací schodiště jiné nároky. Od toho, v jakém prostoru budou schody sloužit, se tedy odvíjí další kritéria, které by měly splňovat. Jeden ze základních parametrů, kterým byste se měli při výběru řídit, jsou tedy tepelně izolační vlastnosti schodů, stanovené hodnotou tepelného prostupu. V tomto případě platí, že čím nižší číslo, tím je lépe dokážou schody izolovat teplo. Pokud třeba chcete zpřístupnit půdu v pasivním domě, budete potřebovat schody, které vyhoví náročným požadavkům na protipožární a tepelně izolační vlastnosti. Příkladem jsou naše schody KOMBO a ARISTO, které mají dvě zateplená víka, takže tato přísná energetická kritéria splňují,“ vysvětluje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se zabývá výrobou stahovacích půdních schodů již téměř třicet let, a dodává: „Naopak pro běžný rodinný dům, kde se tak náročné požadavky na tepelnou izolaci schodů nekladou, plně postačí například LUSSO ZP, které disponují jedním zatepleným víkem. Tyto schody vyrábíme rovněž i v protipožární variantě LUSSO PP se speciální vložkou uvnitř víka.“

Právě požární odolnost schodů je další důležitý parametr, který výběr rovněž zásadně ovlivní. „Tuto hodnotu zpravidla stanovuje norma a uvádí se počtem minut, po které schodiště dokáže ohni odolat. Zatímco v některých novostavbách mohou být vyžadovány právě protipožární schody, v jiných typech staveb si vystačíte se zateplenými a třeba v případě garáží možná dokonce i s jednoduchými schody s nezatepleným dřevotřískovým krytem, jako jsou třeba naše schody LUSSO,“ říká Petr Paksi z JAP FUTURE.

Kde budou schody umístěné?

I to, do kterého konkrétního místa chcete stahovací schody ukotvit, může ovlivnit jejich výběr. „Ačkoliv se většině případů schody montují klasicky do vodorovné stropní konstrukce, v některých případech mohou specifické požadavky konkrétní stavby vyžadovat vertikální orientaci. A právě z toho důvodu jsme vyvinuli model VERTICALE, který je určen pro montáž do svislé stěny,“ doplňuje Petr Paksi z JAP FUTURE.

Další faktor, ke kterému možná budete muset přihlédnout, je velikost stavebního otvoru. Ačkoliv by se jeho rozměry měly vždy přizpůsobit na míru vybraným schodům, někdy může nastat situace, kdy stropní konstrukce nedovoluje vybudování dostatečně velkého otvoru. V takovém případě vsaďte na model, který zvládne i atypické rozměry.

