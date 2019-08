Podlaha, která vydrží vše? Keramická dlažba je ideálním řešením

Vypadá to jako dřevo, ale není to dřevo!

Toužíte po domově, který budou zdobit přírodní materiály? Dřevo, mramor či kámen jsou snem téměř každého z nás. Dlažba se oproti nim může zdát jako méně zajímavá varianta. Nenechte se ale oklamat. Keramická dlažba oproti nim disponuje výhodami, které přírodní materiály postrádají, na vzhledu jí to však neubírá. U keramické dlažby máte například možnost ji prostřednictvím terčů propojit mezi exteriérem a interiérem. Dlažba je rovněž tepelně vodivá, a tak ji ocení zejména příznivci podlahového topení.

Podle čeho podlahu vybírat?

Materiály do domu je ale nutné vybírat i podle účelu. Základem při výběru podlahy na schody či k bazénu je její protiskluznost. Na webu dlazba.cz je možné vybrat si z mnoha různých variant, a to nejen dlažby do exteriérů i interiérů, ale i obkladů.

Čistý domov téměř bez práce!

Největší výhodou, kterou přináší využití keramických obkladů, je jejich snadná údržba. Obklady věrně napodobují jak mramorové desky či dřevo, ale i kovy. V případě využití v koupelnách, kde je přirozená vlhkost, nehrozí, že obklady budou reznout. Vydrží proto dlouho v krásném stavu. To samé platí i u obkladů do kuchyní, odstraňování nečistot jde z keramické dlažby snadno a rychle. Keramická dlažba vám do velké míry zjednoduší každodenní život i údržbu vaší domácnosti.