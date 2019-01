Plánujete malovat? Tento e-shop zahájil obrovský výprodej barev

Jakou zvolit barvu? Jak pokoj vymalovat, aby se na stěnách neobjevily fleky? A nakolik vás malířské potřeby včetně barev vyjdou?

Jakou barvu do jednotlivých pokojů?

Zřejmě máte oblíbené barvy, na které nedáte jednoduše dopustit, nicméně existují nepsaná pravidla, která stanovují, jaké barvy jsou vhodné do jednotlivých pokojů. Obecně se barvy rozdělují na teplé (červená, žlutá, oranžová) a studené (modrá, zelená, fialová). Teplé barvy jsou ideální volbou do společenských místností, obývacího pokoje, ale i do dětských pokojů. Chladné barvy zase najdou uplatnění v kancelářích, pracovnách, ložnicích a koupelnách.

Jaké druhy barev existují?

Barvy se potom rozdělují ještě podle toho, co obsahují a na co se používají. První skupinu tvoří disperzní barvy s vysokým obsahem disperze. Charakteristické jsou neprodyšností, a proto nejsou vhodné do vlhkých místností, protože by se na stěnách objevily plísně. Pokud byste hledali barvy s nízkým podílem disperze, sáhněte po vápenných barvách, které se naopak do vlhkého prostředí dokonale hodí. Stejně tak se vysokou prodyšností pyšní hliníkové barvy.

Další kategorií jsou latexové nátěry, jež se doporučují hlavně do kuchyní a dětských pokojů, protože jsou omyvatelné. Stačí použít vlhký hadřík a fleky ze stěny smýt. Za zmínku stojí i akrylátové barvy, které jsou v dětských pokojích také populární. Ovšem pozor, akrylát není určen do vlhkých místností či na stěny se sanační omítkou. A na oblíbenosti nabírají vinylové interiérové barvy, jejichž pořizovací cena je sice vyšší, nicméně na metr čtvereční se spotřebuje méně barvy, než je tomu u předchozích variant.

Pro ekologicky smýšlející jedince jsou připraveny bio barvy, k jejichž ředění se používá pouze voda, tedy žádné ředidlo či rozpouštědlo. Dále prodejny barvy laky nabízejí speciální barvy na beton, sádrokarton či jiné typy povrchů.

Co pro vymalování pokoje potřebujete?

Pro malování pokojů potřebujete nejen barvy, ale také další příslušenství, jako je plachta či karton na zakrytí podlahy, krycí fólie na větší nábytek a podobně. V neposlední řadě nezapomeňte na zakrytí oken a dveří, přičemž k uchycení fólie používejte papírovou lepicí pásku.

Před tím, než začnete míchat Primalex, zapravte všechny nedokonalosti na stěně. V takovém případě se neobejdete bez špachtle, brusného papíru či brusné houbičky. Jakmile se pustíte do malování, vaším pomocníkem se stanou váleček a vanička na barvu. Po ruce mějte ještě i ploché štětce na místa, kam se válečkem nedostanete.

Kde koupit barvy v akci?

