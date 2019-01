Pět kroků k povánočnímu úklidu

Nový fén, kávovar, kniha nebo hračka - pokud jste se s nimi už dostatečně potěšili a hledáte pro ně vhodné místo, možná narazíte na věci, které už dávno nepoužíváte. Jenže kam vyhodit ty staré?

1) Drobné elektro patří do červeného kontejneru

Mobil, herní konzole, tablet nebo elektronické hračky jsou i pro tyto Vánoce trendy, které nalezne pod stromečkem více než 50 % z nás. Často tak nahrazujeme staré modely nebo již nefunkční spotřebiče. Starý počítač, fén, kabely a nabíječky či rychlovarná konvice by rozhodně neměly skončit ve směsném odpadu. Při jejich rozkladu na skládce totiž dochází k úniku nebezpečných látek. Drobné elektro vyhoďte do speciálních červených kontejnerů ASEKOL k tomu určeným – zařízení je pak bezpečně rozebráno a až z 95 % se recykluje. Do červených kontejnerů se vejdou spotřebiče do rozměrů 40 × 50 centimetrů, ty větší odvezte do sběrného dvora. Nejbližší kontejner naleznete na www.cervenekontejnery.cz.

2) Šlo by elektro ještě opravit?

Pokud při úklidu naleznete nefunkční vysavač, mixér nebo rádio, možná vás napadne, že by přece jen nebylo špatné je nechat opravit a znovu používat. Využijte projekt Opravárny, kde na www.opravarna.cz naleznete široký výběr opravářů ve vašem okolí, kteří by vám s opravou mohli pomoci. Nebo máte možnost navštívit jednu z opravárenských akcí pro širokou veřejnost s názvem Opravme Česko, jejíž první ročník se konal v září loňského roku v Praze a letos bude pokračovat v dalších velkých městech – v Brně, v Ostravě nebo v Plzni.

3) Nepotřebné knihy nevyhazujte

Dostali jste spoustu nových knížek a při úklidu zjistili, že ty staré už ani neotevřete a doma je nechcete? Máte-li na to čas, zkuste je prodat přes internet. Existují speciální stránky, kde si je čtenáři navzájem prodávají a nakupují. Pokud byste se jich rádi zbavili najednou, zeptejte se v místní knihovně či antikvariátu, zda by neměli zájem o nové kusy. Kontaktovat můžete i organizace, které knihy vybírají a posílají tam, kde ještě najdou uplatnění – například pražská Elpida. Netradiční variantou jsou i pouliční knihovny, kam můžete vybrané kousky věnovat a rovnou se po nějaké zajímavé knize podívat.

4) Oblečení může ještě posloužit

Tzv. „měkké“ dárky na Vánoce většinou neminou nikoho z nás, od určitého věku už se na ně někteří dokonce těší. Ve skříni ale často zůstane oblečení, které je o číslo menší nebo z jiného důvodu nevyhovující. Vyřazený textil nevyhazujte do koše, využít můžete například kontejnerů na oblečení, odkud oděvy putují do dětských domovů či na charitu. Stejně tak i hračky, se kterými si už nikdo nehraje. Darujte je Červenému kříži či dětskému nemocničnímu oddělení, kde ještě poslouží malým pacientům.

5) Kam se starým nádobím?

Někdy najdeme pod stromečkem i něco praktického do kuchyně. Ať už je to nová pánev na steaky nebo velký hrnec, je potřeba jim najít v kuchyni místo. Staré kuchyňské nádobí je nejvhodnější odvézt do sběrného dvora. Případně nafoťte a dejte na internet. Budete překvapeni, kolik zájemců za odvoz či nějakou drobnost se vám ozve.