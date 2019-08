PENB - zbytečná povinnost?

Povinnost předložení průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji či pronájmu budovy, ucelené části budovy nebo jednotky stanovuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií s povinností předložení PENB od 1. 1. 2013. Na toto téma se napsala již řada článků, mýtů a polopravd. Pojďme se na tuto problematiku podívat v praxi okem realitní kanceláře HARVILLA - REALITY, resp. pohledem jejich klientů - kupujících a prodávajících.

Ještě než se zákonná povinnost oficiálně objevila, seznamovala realitní kancelář všechny prodávající s touto situací a zcela logicky klienty zajímalo, kolik je taková jejich slovy „zbytečnost“ bude stát. Od počátku se ceny PENB za rodinný dům pohybovaly kolem 6.000,- Kč vč. DPH dle velikosti nemovitosti. Během krátkého času se doslova roztrhl pytel s firmami nabízejícími vypracování tohoto průkazu, a to často i za podezřele nízké, až poloviční ceny bez nutnosti osobní návštěvy energetického specialisty na nemovitosti. Je nutno říci, že RK HARVILLA se sídlem v Plzni a se svými pobočkami ve Stříbře, Tachově a Sušici spolupracuje s ověřenými a certifikovanými společnostmi, jejichž PENB prošly namátkovými kontrolami ze strany Státní energetické inspekce (SEI) s kladnou referencí. SEI již odhalila řadu případů, kdy PENB neodpovídaly skutečnosti a uvedly kupujícího i prodávajícího v omyl.

Dle zákona je povinností realitní kanceláře uvést v inzerci hodnotu energetické náročnosti budovy dle průkazu a v případě nepředložení tohoto dokumentu uvést „nejhorší“ energetickou třídu „G“. Když se budeme obecně bavit o prodeji rodinných domů a prohlédneme si inzerci prodeje rodinných domů na některém z inzertních serverů zjistíme, že většina domů je při prodeji označena právě písmenem „G“. Jednak je to způsobeno tím, že od náběru nemovitosti do jejího okamžitého vyinzerování neuběhne často ani pár dní, během kterých se PENB nestihne obstarat. Druhým důvodem je ale i skutečnost, že této hodnotě skutečně odpovídá většina starších domů, které tvoří největší díl inzerovaných rodinných domů.

Když si společnost HARVILLA - REALITY provedla zhruba rok trvající průzkum mezi kupujícími s dotazem, zda pro ně při koupi nemovitosti je hodnota PENB jedním ze zásadních faktorů pro jejich rozhodování zda nemovitost koupit či nekoupit, potvrdila se domněnka, že tomu tak rozhodně není. Kupujícího ze všeho nejvíc zajímá cena, lokalita a technický stav. Na hodnotu nebo detaily PENB se nedotazoval téměř nikdo. Většina lidí si totiž dokáže i bez předložení PENB představit, že např. dům v původním stavu, bez zateplení bude logicky energeticky náročnější než dům s plastovými okny, novou, zateplenou fasádou a vyměněným kotlem. Proto, aby kupující dosáhli úspory při spotřebě energií, většinou lidem stačí provést výše zmíněné úpravy na domě. Novelou zákona bylo stanoveno, že domy postavené před rokem 1947, které neprošly zásadními rekonstrukcemi jsou povinnosti vyhotovení PENB při jejich prodeji zbaveny. Takto stanovený rok by bylo možno o pár desítek let zkrátit a zmírnit tak alespoň o trochu administrativní a finanční zátěž řadě prodávajících při prodeji starších domů. Byla by k tomu však nutná vůle ze strany zákonodárců, ale též použití selského rozumu. Povinnost PENB má své opodstatnění při realizaci novostavby (PENB je podmínkou stavebního povolení) nebo při výrazné rekonstrukci nemovitosti, ale u starších nemovitostí je povinnost předložení PENB stále považována za zbytečnost.

Pojďme se ještě podívat na PENB při prodeji bytové jednotky. Zde totiž PENB hodnotí celou budovu a nikoliv byt samotný (jak se stále mylně řada lidí domnívá). Pokud u bytového domu zjistíte hodnotu „G“, tedy mimořádně nehospodárnou budovu, může se zdát, že vás čekají velké náklady na energie (úniky tepla a s tím spojené vysoké výdaje na vytápění apod.). Jenže realita může být úplně jiná. Nelze přeci srovnávat energetickou náročnost bytu, který je umístěný uprostřed budovy, který je vytápěn ze všech stran místnostmi sousedních bytů, s bytem, který je umístěný např. v přízemí či posledním patře domu. Z pohledu kupujícího jsou tak informace z PENB zkreslené a nic nevypovídající o skutečně vynaložených nákladech za měsíční spotřebu energií v bytě. Pokud prodávajícímu společenství vlastníků jednotek (SVJ) ani po písemné žádosti PENB nepředloží, může kupujícímu nahradit PENB předložením vyúčtování spotřeby energií za 3 roky zpětně (např. elektřina, plyn, vytápění). Mohlo by se tak zdát, že tato předložená vyúčtování jsou mnohem více odpovídající skutečnosti než údaje z PENB, ale opět může být realita jiná.

Příklad: Babička miluje teplo a proto si v bytě topí na 25°C třeba i v chladnějších jarních dnech. Oproti tomu pro mladého trenéra atletiky odkojeného studeným odchovem je i 19°C ve stejném bytě umístěným nad výše zmiňovanou sousedkou zbytečným luxusem. A rozdíl v nákladech na topení je v takovém případě markantní a hodnota PENB není zrovna relevantní.

Co z toho plyne? Odpověď necháme na Vás. Nicméně zákon je zákon a zákony je nutné dodržovat, proto jako člen Asociace realitních kanceláří ČR pro své klienty společnost HARVILLA - REALITY vyřízení PENB zajišťuje jako jednu ze základních služeb při zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti.