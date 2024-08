Otevřete si u vás doma svět nových možností s výklopy AVENTOS top

Ještě dnes se v kuchyních standardně instalují horní závěsné skříňky s klasickými dvířky vedle sebe. Otevřená dvířka ale překážejí a neumožňují ani dobrý přístup k uloženým věcem. Šířku korpusů navíc nejde libovolně zvolit, při šířce větší než 60 cm se doporučují dvoje dvířka na korpus. A mnoho úzkých korpusů vedle sebe je dražších než jeden široký.

Skvělou volbou nejen do kuchyní, ale do každé části vašeho domova jsou horní skříňky s výklopy, které se otevírají nahoru. Přesunou se tak mimo pracovní prostor a zorné pole a přestanou představovat překážku, nebo dokonce riziko zranění.

Dokonalému pořádku nic nestojí v cestě

Vyhledávaný výrobce nábytkového kování Blum uvedl na počátku letošního roku na trh novou řadu promyšleného systému výklopů pod názvem AVENTOS top. Hravě zapadnou do každého interiéru a udělají nejen parádu, ale vynikají i svou praktickou stránkou. Čelo se pohybuje směrem nahoru, nepřekáží tak ve vašem pohybu a snadno dosáhnete na obsah skříňky. Navíc lehce otevřete i velké a těžké výklopy. Díky plynulému nastavení pozice zůstává výklop v libovolné poloze, a je tak snadno dostupný pro zavření.

Pohyb systémů AVENTOS top je zkrátka symfonie!

Užijte si nebývalé pohodlí otevírání horních skříněk

Doplňte výklopy AVENTOS top o elektrickou podporu. Stačí jen lehce ťuknout a SERVO-DRIVE výklop otevře. S BLUMOTION se pak zase měkce a tiše zavře. Výrobce Blum každé kování podrobuje náročným zkouškám. Výklop AVENTOS top se otevře a zavře až 80 000krát, než je společnost Blum skutečně přesvědčená o jeho kvalitě. Proto se vám nebojí nabídnout nadstandardní záruku 5 let na všechny elektrické konstrukční díly a součástky. A na mechanické části kování poskytuje dokonce záruku doživotní! Spolehnout se můžete na vysoce jakostní a odolné materiály, precizní zpracování a na rychlou a jednoduchou montáž.

Vyberte si svůj výklop AVENTOS top

AVENTOS top nabízí širokou škálu řešení pro různé typy skříněk a velikosti čel, od malých výklopů ve vysokých skříních až po velké výkyvné výklopy s jednodílným čelem.

AVENTOS HF top: Ideální pro velké výklopy s dvoudílným čelem. Mohou tak zůstat otevřené i velké výklopy.

AVENTOS HS top: Vhodný pro velká jednodílná čela. Naklánějí se přes korpus a vy máte komfortní přístup až do vnitřku skříňky.

AVENTOS HL top: Perfektní pro vysoké skříně se spotřebiči, které chcete ukrýt, i když nejsou určené pro vestavbu. Malé jednodílné čelo se s tímto řešením výklopů paralelně zvedá nahoru. Výklop se pohybuje mimo rozsah vašeho pohybu a může tak zůstat při vaší práci otevřený.

AVENTOS HK top: Kompaktní řešení pro klasické jednoduché výklopy. Perfektní volba pro nábytek, u kterého záleží na každém detailu.

AVENTOS HK-S top: Pro ještě menší výklopy ve vysokých skříních. S tímto kováním na výklopy optimálně využijete úložný prostor třeba nad lednicí nebo potravinovou skříní.

AVENTOS HK-XS top: Nejmenší výklop pro maximální využití prostoru. Vyniká úzkou konstrukcí, se kterou pohodlně vybavíte i korpusy s malou světlou hloubkou. Pro větší a těžší čela můžete instalovat symetrický zdvihač na obou stranách korpusu.

Firma Blum je zde pro vás už více než 70 let

Rakouská rodinná firma Blum předloni oslavila krásných 70 let, a i dnes neustále investuje do vývoje. Výsledkem je vysoce kvalitní kování, které je testované na 200 000 otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání. Společnost Blum působí v současné době ve více než 100 zemích včetně České republiky, kde v roce 1994 otevřela svou dceřinou společnost. Ta je tu tedy pro nás už 30. rokem.

Více informací na www.blum.com.