Originální loftové bydlení s příběhem a investičním potenciálem

Přesně taková je ale nabídka nového rezidenčního projektu Bydlení Meta Modřany, který vzniká v srdci stejnojmenné pražské čtvrti na dohled od Vltavy a jeho první etapu tvoří 133 loftů a 50 standardních jednotek v dispozicích 2+kk a 3+kk.
Název projektu neodkazuje ke společnosti spravující sociální sítě Marka Zuckerberga, jak by si možná někdo mohl myslet, ale k proslulé prvorepublikové továrně na výrobu rentgenových přístrojů META. Ta kdysi stála přesně v místech, kde dnes citlivou regenerací industriálního klenotu vzniká osobitý rezidenční projekt, proměňující tvář Prahy 12.
Projekt s jasnou vizí i cílem
„Zachování původní budovy, která kdysi tvořila průčelí do areálu a v budoucnu bude součástí nově vznikajícího náměstí, nám dávalo urbanistický smysl,“ říká Jiří Řezák, zakladatel oceňovaného studia QARTA architektura, jenž s investorem Coopera Development vyšli ze svých zkušeností a pracovali s prostorem tak, aby vznikla otevřená náměstí se živým prostorem mezi nimi a zároveň byla každá část pozemku využita vhodnou funkcí pro bydlení, komunitní setkávání, obchody i veřejné prostranství. Architekti přiznávají, že se nechali inspirovat v nizozemském přístavním městě Rotterdam.
Atraktivitu si projekt získal okamžitě svou ideální polohou a zajímavým konceptem. Největším lákadlem jsou chytře řešené lofty s výškou stropu přes čtyři metry a vloženým patrem, které dává prostoru další rozměr. Kombinují surové betonové plochy, velkoformátová okna a promyšlené detaily – od skrytých úložných prostor po schodiště, které se samo stává designovým prvkem. „Vytvořili jsme chytré, minimalistické jednotky, které si zachovávají osobitost původní stavby,“ doplňuje Řezák.
Projekt nabízí 185 jednotek, z toho 133 loftů a 50 bytů v klasických dispozicích 2+kk a 3+kk, které přinášejí větší flexibilitu pro různé životní etapy. Lofty si rychle získaly oblibu mezi mladými lidmi i investory. Ti oceňují kombinaci originální architektury, kvalitního zpracování a atraktivní lokality s potenciálem růstu. Modřany se v posledních letech stávají vyhledávanou čtvrtí díky blízkosti řeky, cyklostezkám, sportovištím i novým kavárnám a bistrům.
Každý detail projektu odpovídá důrazu na komfort a funkčnost. Klienti mohou vybírat ze tří standardů vybavení včetně prémiového „Black & White“, který podtrhuje estetiku celého prostoru. Díky velkorysým proporcím působí lofty vzdušně, přesto útulně, a nabízejí dostatek prostoru pro práci, relax i tvoření.
Bydlení META Modřany není jen rezidenční projekt, ale ukázka, jak lze s respektem k historii vytvořit nový životní styl. „Připravujeme pokračování výstavby v podobě druhé etapy s názvem META Court, která rozšíří nabídku o další atraktivní byty a posílí pozici Modřan jako jedné z velmi zajímavých pražských lokalit pro bydlení i investice,“ uzavírá Jiří Thein, jeden z investorů Coopera Development (pozn. joint venture KKCG RE a Alma Development).
Místo, kde chcete trávit svůj čas, kde můžete hezky žít
Modřany dýchají životem, jde o moderní kout Prahy se skvělou dostupností centra a aktivní komunitou. Ze všech stran je obklopuje příroda či atraktivní sportoviště, takže vybízejí k aktivnímu pohybu i odpočinku. Cyklostezka, vodní sporty, golfové hřiště, skvělá bistra v bezprostředním okolí – s lehkou nadsázkou se dá říci „jako byste byli na dovolené, jen z pohodlí vlastního domova“.
vizualizace: