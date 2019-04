Opět budeme svítit – LED žárovky svítí levně, tak si to můžeme dovolit

Víte, že obyčejná wolframová žárovka dokáže na světlo proměnit pouhých 8 % spotřebované energie? To navíc není její jediná nevýhoda. Tou další je i velice nízká životnost v hodinách svícení. Zatímco klasická žárovka nám nabídne pouhých 1000 hodin svícení, všechny ostatní alternativy jsou lepší. Halogenová žárovka má životnost 2000 hodin, úsporná kompaktní zářivka 8000 hodin a výdobytek dneška, LED žárovka, ta nám nabídne až neuvěřitelných 50 000 hodin svícení. V podstatě bychom s ní mohli v kuse svítit 13 let bez toho, abychom ji vypnuli. Navíc za výrazně nižších nákladů. Takže konečně přestaneme vyšroubovávat žárovky v pětiramenných lustrech i neustále upozorňovat partnera na to, aby za sebou zhasínal.

LED-ky nabídly i další výhody ve srovnání s jinými světelnými zdroji

Výhody LED zmíním zejména ve srovnání se staršími úspornými žárovkami (kompaktními zářivkami), které šly před LED technologií jako předvoj a v mnoha z nás dodnes zanechaly negativní pocity. Tyto nevýhody ale u LED nezažijete. Nemusíte se tedy bát toho, že by nebyly funkční při nižších teplotách. Bezvadně totiž fungují i v mrazu ve venkovním prostředí. Rozhodně se vám nestane, že se vám světlo rozsvítí až poté, co v kuchyni pomalu připravíte večeři. LED nabízí naprosto rychlý náběh světla, jako to bylo u klasických žárovek. LED žárovkám nevadí ani časté rozsvěcování nebo zhasínání. No a nakonec, něco pro každého s ekologickým cítěním – LED žárovky, opět na rozdíl od kompaktních zářivek, neobsahují rtuť, a není tedy problematická jejich ekologická likvidace.

Jak se orientovat při výběru LED žárovek?

Většinou se lidé snaží běžnou a LED žárovku srovnat podle uvedených wattů. Přesnější je ale s watty srovnat svítivost LED v lumenech. 40 W žárovka odpovídá svítivosti 470 lumenům, 60 W 806 lumenům, 75 W 1055 lumenům a 100 W 1521 lumenům. Pokud jde tedy o svítivost, vybírejte si LED podle uvedených lumenů. Watty vám napoví, jakou bude mít LED žárovka spotřebu.

Dalším důležitým parametrem při výběru je barva světla. Ta se udává v kelvinech a podle ní si dokážete zvolit, jestli chcete světlo opticky více teplé, nebo studené. Čím více kelvinů, tím je světlo bělejší až namodralé. Toto osvětlení se hodí například do kanceláří. Takovou je žárovka s teplotou 4000 až 6000 kelvinů. V ložnici se naopak „modrému světlu“ vyhněte a zvolte teplé světlo s nažloutlým odstínem. Odpovídá zhruba 2700 kelvinům.

Ušetřím při nákupu LED žárovek?

Dnes je cena LED žárovek při nákupu u dobrých internetových prodejců již natolik výhodná, že se investice do výměny LED osvětlení rozhodně vrací velice rychle. Kromě toho, že vyměníte klasické wolframové žárovky za LED, máte i další možnosti. Pro kanceláře, do dílny či v garáži se perfektně hodí LED trubice, které vlastně nahrazují staré zářivky. Další možnost nabízejí podomítkové nebo nadomítkové LED panely. Ale i různé závěsné panely. Jsou ideálním řešením všude tam, kde vyžadujeme dostatek světla, hledáme plně integrované LED osvětlení a rovněž oceníme moderní minimalistický design. Zmínit je třeba i samostatnou kategorii, kterou jsou LED pásky. Ty umožňují zajímavou hru s designem osvětlení interiéru, ale i praktické osvětlení schodišť, skříní, zásuvek, polic a dalšího nábytku.