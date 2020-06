Okna dělají dům. Dopřejte tomu svému kvalitu od firmy Oknotherm

Rodinná firma OKNOTHERM vyrábí ta nejkvalitnější okna v ČR. Okna dělají dům, proto se vyplatí vybrat si taková, která jsou funkční, dlouho vydrží a splňují vaše designové požadavky. To vše česká firma umí. O práci nejstarší české oknařské firmy jsme si povídali s výkonným ředitelem Jiřím Stříbrným a marketingovou ředitelkou Janou Kiclovou.

Na trhu působíte téměř třicet let, jste rodinná firma, neustále se rozvíjíte. Co vše vyrábíte a kde se vaše výrobky používají?



Jiří Stříbrný: Naše okna a dveře najdete na tisících místech po celé republice. Od moderních novostaveb přes panelové domy a administrativní budovy až po speciality v historických a památkově chráněných objektech. Vyrábíme plastová, dřevěná, hliníková okna, ale také jejich kombinace, tedy plastohliníková a dřevohliníková. Pro lepší představu je to dřevěné okno a zvenku má hliníkový plášť. Výhodou je to, že z interiéru je příjemné dřevo, zvenku zcela bezúdržbový hliník. Ekonomičtější variantou je potom plast v interiéru, hliník zvenčí. Dobré jméno České republice a zlatým českým ručičkám děláme i ve světě. Naše okna vyvážíme i do zahraničí. Najdete je například v USA, Itálii, Švédsku, Belgii i na Špicberkách.

Co je z pohledu výroby a následně kvality a funkčnosti pro plastové okno nejdůležitější?

Jiří Stříbrný: Důležitým parametrem je síla profilu. Pro lepší orientaci zákazníků jsou okenní profily rozděleny do třídy A, B, C v závislosti na jejich tloušťce. My zpracováváme zásadně okenní profily třídy A německého výrobce VEKA. A nejen běžné rámy a křídla, ale veškeré přídavné profily, jako je například rozšiřovací profil, příčky a sloupky. Naše profily splňují požadované tepelné a izolační vlastnosti moderních staveb.

Jana Kiclová: Dbáme také na design, a tak si u nás zákazník vybere opravdu ze široké nabídky barev. Aktuální novinkou jsou tři nové dekory ve znamení trendových přírodních motivů. Nebo okna s povrchem Spectral, tedy povrch s „anti – graffiti“ efektem, který odpuzuje nečistoty, snadno se čistí a nezůstávají na něm žádné otisky prstů. Matný efekt dodá oknům mimořádně elegantní vzhled. U nás vnímáme aktuální trendy současné architektury.

Jiří Stříbrný: K dlouhé životnosti také výrazně přispívají ocelové pozinkované výztuhy. Ty jsouv našich okenních rámech vždy uzavřené a zajišťují skvělé mechanické vlastnosti především pevnost okenního prvku. Nezapomínáme ani na celoobvodové kování, které zajišťuje bezpečnost proti vloupání. Kování Titan AF od německé společnosti SIEGENIA má antikorozní úpravu a je to opravdu mercedes mezi ostatními kováními. Toto kování používáme od začátku z důvodu té nejlepší dostupné kvality na trhu.

Přibližte nám vaši třífázovou dílcovou povrchovou úpravu dřevěných oken. V čem je její unikátnost?

Jiří Stříbrný: Oknům sluší dřevo. A proto jsou naše okna exkluzivně ošetřena třífázovou dílcovou metodou. Jednotlivé díly oken ještě před samotným sklížením nejprve, oproti jiným výrobcům, naimpregnujeme. Je to z toho důvodu, abychom materiál ochránili před vlivy, jako jsou dřevokazné houby, zmodrání dřeva, ale i před klimatickými a povětrnostními změnami. Díky tomu umíme téměř dokonale ochránit nejchoulostivější části okna, tím jsou rohy. Díky této úpravě jsou naše dřevěná okna extra kvalitní a dlouho vydrží. Naše okna jsou pro váš dům opravdu to nejlepší.

V čem vynikají vaše hliníková okna a dveře?

Jiří Stříbrný: K výrobě používáme profilový systém z Německa od firmy Heroal, protože splňuje všechny požadavky na moderní hliníková okna. Tento typ oken je vhodný pro průmyslové budovy, domovní vchody, prosklená zádveří, ale i pro rodinné domy. Hliníkové systémy umožnují výrobu velkoformátových oken, které jsou dnes velmi žádané v moderní architektuře. Tato velkoformátová okna také na stavbě zasklíváme a usazujeme díky použité technologii na milimetr přesně.

Jana Kiclová: Mimořádná kvalita našich hliníkových oken je ověřená dlouholetým užíváním. Exkluzivitu jim dodává speciální povrchová úprava nazvaná HWR (highly weather resistant). Toto špičkové práškové lakování umožňuje různé varianty pro každé použití. Odstíny barev jsou stálobarevné po dlouhá léta, nevyblednou, jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům a zároveň chrání před UV zářením. Velmi dobře obstojí v průmyslovém prostředí s vysokým obsahem emisí. Tato povrchová úprava je v souladu se všemi nároky na ochranu životního prostředí.

Jaké výrobní technologie při výrobě oken a dveří používáte?



Veškerou technologii řídíme on–line. Požadavky z oddělení přípravy výroby jsou elektronicky posílány přímo do výrobních linek a strojů. Tímto moderním způsobem dokážeme eliminovat lidskou chybu.

Jste čeští výrobci oken s nejdelší tradicí v Česku. Vedle výroby kvalitních oken a dveří zakázníkům nabízíte i něco navíc. Co vše od vás může zákazník očekávat?

Jana Kiclová: U nás si zájemci vyberou to, co potřebují. Poradíme jim, vysvětlíme, ukážeme. V Kaplici a Benešově máme trendové výstavní prostory, kam se mohou přijet podívat a my se jim budeme plně věnovat. Okna i dveře vyrábíme podle přání zákazníků. Naše technické oddělení přistupuje ke každé zakázce velmi zodpovědně, protože pod každým oknem jsme podepsaní. Vyrobená okna i dveře také montujeme. Služby poskytujeme od A do Z. Před několika lety jsme rozjeli i zámečnickou výrobu. Zjistili jsme totiž, že když přijedeme na stavbu, často tam chybí schody, brána a další prvky. Tedy i tento servis umíme zajistit. Vyrobíme, přivezeme, nainstalujeme. A co je důležité, poskytujeme záruční i pozáruční servis. Zaplacením faktury to nekončí. V tom jsme také jiní oproti ostatním.

Čeho si na své práci nejvíce vážíte a co považujete za opravdu důležité?

Jana Kiclová: Zakládáme si na tom, aby u nás byli naši zaměstnanci i zákazníci spokojeni. Rodinná firma je velká zodpovědnost, protože vkládáme do výrobků své jméno.

Jiří Stříbrný: Potrpíme si na kvalitu. Nejsou to u nás jenom slova. Dokazují to četné certifikáty, které mají naše výrobky. Neustálé monitorování trhu a intenzivní jednání s architekty a projektanty nás vedou k vytváření současného spektra výrobků, které jsou v souladu s trendem moderního vývoje. Mimořádná kvalita našich oken a dveří umožňuje vybavení nejrůznějších objektů při splnění vysokých nároků na ztvárnění a osobitost.