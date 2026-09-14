Od zahrady po pastvinu: Lesoservis rozšiřuje nabídku oplocení

Oplocení pro dům i výběh
Požadavky na oplocení pozemku se liší podle jeho využití. Zatímco u rodinného domu je nejdůležitější soukromí, bezpečí a jasné vymezení hranic, u pastvin či výběhů pro zvířata hraje hlavní roli především praktičnost. Právě různorodé potřeby zákazníků vedou Lesoservis k postupnému rozšiřování nabídky oplocení.
Sortiment je již nyní obohacený o další druhy dřevěných plotů a ohrad, které dobře poslouží různým typům pozemků i způsobům jejich využití.
Od klasického plotu až po Myslivce
Vedle tradičně pojatých plotů najdete v Lesoservisu i varianty, které svým vzhledem ještě více ladí s přírodním prostředím. Jednou z nich je plot Myslivec, který může být zajímavou volbou pro pozemky v blízkosti lesa, rekreační objekty a další místa, kde má oplocení působit přirozeně a nenarušovat ráz okolní krajiny.
Ohrady mají své místo i mimo pastviny
Dřevěné ohrady jsou tradičně spojované s chovem zvířat, jejich využití je však mnohem širší. Ohrada může sloužit k vymezení většího pozemku, oddělení jednotlivých částí areálu nebo vytvoření přirozené hranice v krajině. Uplatnění najde také v jezdeckých areálech, u rekreačních zařízení nebo při krajinářských úpravách.
Právě zde může být rozdíl mezi klasickým plotem a otevřeněji působící ohradou zásadní. Zatímco některé pozemky vyžadují jasně uzavřený prostor, jinde je vhodnější řešení, které zachová vzdušnost místa a zároveň ho přehledně vymezí.
Dřevěné oplocení pro každý pozemek
Dřevo dokáže přirozeně zapadnout jak do zahrady u rodinného domu, tak do otevřené krajiny. Díky široké nabídce konstrukcí si vhodné řešení u Lesoservisu vyberete i vy.