Od kolébky k maturitě. Tipy pro nadčasový pokojíček

Dětský pokoj je výjimečné místo, a to proto, že musí obsáhnout hned několik interiérových funkcí (ložnice, pracovna, šatna, obývák, herna, pokoj pro hosty...) i naplnit celou řadu potřeb v průběhu různých vývojových fází dítěte. Zkrátka na celkem malý prostor musíte vměstnat poměrně hodně věcí a jednotlivých zón. Jak na to?

Dítě ocení, když bude mít kam na noc uložit kamaráda. Výsuvná postel Bianca, 9999 Kč | foto: Möbelix

Vyplatí se myslet dopředu

Protože potřeby dítěte se v průběhu jeho vývoje poměrně rychle mění, má pokojíček tak trochu pověst potížisty, jelikož je nutné ho často obměňovat. Jde to však i jinak – jen s drobnými změnami. Klíčem k nadčasovosti je jednoduchý design a neutrální barevnost nábytku – vyplatí se vsadit třeba na univerzální skandinávský styl.

Veselé vzory a INdividuální „otisk“ můžete vnést pomocí textilu a dalších detailů. V dětském pokoji se také vůbec nemusíte bát pevné, ale praktické „dospělácké“ podlahy, jelikož je tak snadné ji zútulnit kusovým kobercem s motivem, který u malého obyvatele zrovna „frčí“. Zkrátka praktičnost je na místě! Snažte se jednotlivé zóny pokoje (spací, pracovní, herní, relaxační…) vizuálně propojit do harmonického celku.

Pracovní stůl by měl ideálně poskytovat i úložný prostor. Psací stůl s regálem, 4999 Kč | foto: Möbelix

A co když je zrovna třeba ušetřit? Dětský pokoj by určitě neměl být odkladištěm starého nábytku, neznamená to však, že ho nemůžete vyšperkovat pár vintage kousky. Stačí nově očalounit křeslo po babičce, renovovat a natřít masivní prostornou skříň nebo komodu atraktivní barvou, případně použít bytelnou válendu místo postele – samozřejmě s novou a kvalitní matrací. Zkrátka, popusťte uzdu své kreativitě a fantazii. Pár korun zachráníte také, když přiložíte ruku k dílu při výrobě vlastních doplňků a dekorací.

Sedací pytle jsou u dětí velmi oblíbené – při hraní, studiu i lenošení. Sedací vak pro nejmenší, 999 Kč | foto: Möbelix

Co by v dětském pokoji nemělo chybět: