Ochraňte v zimě své auto. Jde to i bez garáže

Zima se na volně stojícím autě podepíše

Bydlíte v rodinném domě a váš automobil přes zimu stojí před domem? Musí čelit teplotám pod nulou, sněhu i vlhkosti? Dříve nebo později vám za to rozhodně nepoděkuje. Zima a vlhkost totiž mohou váš vůz výrazně poškodit a následná oprava vás bude stát spoustu energie, času i financí.



Mechanické poškození

Prvním rizikem je u volně stojících vozidel možnost jejich mechanického poškození. Jedná se například o krupobití, které může výrazně poškodit kapotu vozidla. Při silnějším větru může na automobil upadnout větev a promáčknout tak jeho karoserii nebo rozbít sklo. Pokud parkujete v blízkosti střechy, musíte zároveň v zimních měsících počítat i s rizikem pádu sněhu nebo rampouchů ze střechy. Stačí zkrátka jen okamžik a se svým čtyřkolým miláčkem můžete vyrazit do servisu.

V zimě může vašemu autu ublížit i pád rampouchu. | foto: Sunsystem.cz

Déšť, sníh a vlhkost

K zimě neodmyslitelně patří nevlídné počasí. Volně stojící vozidlo tak musí ustát všudypřítomnou vlhkost, déšť a někdy také sníh. Na některých místech může mít vozidlo špatné těsnění. Kvůli tomu se následně může do interiéru dostat voda. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím těsnění u oken a dveří, ale také přes anténu nebo poškozenými přechodkami elektrických svazků. Zvýšená vlhkost v interiéru se může podílet

na zhoršení technického stavu elektroniky i potahů sedaček. Rovněž může zapříčinit mlžení oken zevnitř, které s sebou přináší další rizika.

Sníh může vašemu vozidlu ublížit. | foto: Sunsystem.cz

Přístřešek jako alternativa ke klasické garáži

Vzhledem k nepříznivým povětrnostním vlivům je rozhodně vhodné automobil na zimu umístit pod střechu. Pokud nemáte garáž a ani se do její stavby nechcete pouštět, je skvělou alternativou přístřešek na auto. Jeho stavba je totiž mnohem jednodušší, levnější a časově méně náročná. Pokud začnete co nejdříve, máte ještě šanci vše do zimy stihnout a

svému vozidlu v letošním roce dopřát potřebnou péči.

Přístřešek je zároveň vhodnější než plachta sloužící pro zakrytí vozidla. Pod tou se totiž může sbírat vlhkost, která může automobilu ublížit. A zároveň plachta vůz neochrání před mechanickými vlivy.

Bezúdržbový hliníkový přístřešek je skvělou volbou. | foto: Sunsystem.cz

Vsaďte na bezúdržbový hliníkový přístřešek

Přístřešek na auto může být vyrobený z nejrůznějších materiálů, například ze dřeva, betonu nebo hliníku. Ke každému materiálu se přitom pochopitelně pojí určité výhody a nevýhody.

Z hlediska kvality a ceny však jednoznačně vítězí přístřešky na auto vyrobené z hliníku. Tento materiál je totiž stoprocentně bezúdržbový. Pokud si jej pořídíte, můžete si být jistí, že vám vydrží po celý život. Není třeba jej něčím natírat a případných nečistot jej zbavíte během okamžiku. A navíc vypadá skutečně moderně. Takový přístřešek se proto bude vyjímat u každého moderního domu. Vybrat si můžete z nejrůznějších dekorů tak, aby přístřešek na auto perfektně ladil s designem vaší nemovitosti.

Osobní automobil má obvykle poměrně vysokou hodnotu, a vyplatí se proto o něj s láskou pečovat. Díky tomu se vám odvděčí bezproblémovým a dlouhodobým provozem. Nezapomeňte proto myslet na vhodnou ochranu před nepříznivými vlivy. Uvidíte, že se vám to vyplatí.