Objevte slevy na chytré produkty Dreame a ušetřete tisíce korun

Nyní je ten správný čas investovat do kvalitních domácích pomocníků Dreame. Díky velkému výprodeji můžete získat špičkové vysavače a další praktická zařízení za výhodné ceny. Nechte úklid na technologii a ušetřete čas i energii s produkty, které si získaly srdce mnoha uživatelů.

| foto: Dreame

Robotické vysavače mnohem výhodněji

Pokud jste přemýšleli, že si pořídíte novější model robotického vysavače, nyní je ten správný čas. Značka Dreame spustila výprodej napříč svým sortimentem inteligentních pomocníků do domácnosti. Pokud máte doma prahy a jiné překážky, přes které váš starý robotický vysavač nedokáže přejít, zvažte L40s Pro Ultra, který si poradí s překážkami vysokými až 4 cm. Dokáže vysávat a vytírat, zbaví vás nečistot i alergenů a inteligentně se vyhýbá překážkám. Dokovací stanice se postará i o samočištění mopovacích podložek horkou vodou a následné vysušení.

foto: Dreame

Oblíbené mokro-suché tyčové vysavače

Chytrý pomocník, zvláště když potřebujete rychle uklidit nepořádek na podlahách nebo plánujete větší úklid celé domácnosti. Tehdy určitě oceníte tyčový vysavač, který zvládne jak suché, tak i mokré nečistoty. Jedním z takových je i Dreame R20 Ultra AquaCycle™, který pomocí inteligentní detekce nečistot sám upravuje svůj sací výkon, aby efektivně odstranil veškeré nečistoty.

foto: Dreame

Fény, které vaše vlasy nejen vysuší, ale i tvarují

Využijte slevy i na vysokorychlostní fény Dreame. Díky ionizační technologii a inteligentní kontrole tepla vysuší vlasy extrémně rychle bez rizika jejich spálení. Užijte si zdravější a lesklejší vlasy s technologií, která byla doposud výsadou luxusních salonů. Podle toho, jaké funkce a typy nástavců se vám k úpravě účesu hodí, si vyberte ten správný nástroj pro sebe.

foto: Dreame

Výprodej chytrých produktů od Dreame trvá do 29. října (nebo do vyprodání zásob). Pokud si děláte zálusk na některý kousek, určitě neváhejte a využijte zlevněné ceny, ať už pro sebe, nebo jako dárek pro někoho blízkého k blížícím se Vánocům. Výprodej probíhá na dreame.cz nebo u vybraných autorizovaných prodejců.

