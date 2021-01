Nové střešní okno VELUX s trojsklem znamená více tepla i klidu

Ušetříte za vytápění

Dokonalejší trojsklo s tloušťkou jednotlivých tabulí 6-3-4 mm, meziskelní plyn (Argon) i vylepšený termoplastický distanční rámeček přispívají nejen k subjektivnímu pocitu tepelné pohody, ale i objektivní hodnoty jsou lepší. Nové střešní okno VELUX dosahuje U w = 1,0 W/m2K, při zapuštěné montáži dokonce jen U w = 0,94 W/m2K, což jsou hodnoty součinitele prostupu tepla celým oknem na úrovni nízkoenergetické výstavby. Ušetříte tedy za energii potřebnou na vytápění.

Doma budete mít větší klid

Kromě tepelné pohody požadujeme doma i větší klid – ať už od zvuků nedaleké silnice, od sousedova štěkajícího psa nebo bouřky. Bubnování kapek na sklo střešního okna může být někdy romantické a třeba mít relaxační účinky, jindy mohou i drobné kapky deště rušit. Pozitivním efektem trojskla s tabulemi v různých tloušťkách nového střešního okna VELUX je vedle tepelné izolace také redukce hluku zvenčí, účinnou absorpci hluku při různých frekvencích vyjadřuje hodnota zvukového útlumu R w = 35 dB.

Snazší bude i údržba oken

Pohodu s novým střešním oknem VELUX nenaruší ani starost o vyleštěné okno, protože vnější sklo je opatřeno samočisticí vrstvou, která se o základní údržbu postará za vás. Tento omyvatelný povlak pracuje podobně jako funkční oblečení. Při dešti kapky vytvoří jednolitou vrstvu a ze skla stečou nejen samy, ale vezmou s sebou i nečistoty, takže výhledy ven (i do lepších časů) vám nebude nic rušit.

Připraveno pro stínění i chytrou domácnost

Nové, dokonalejší okno VELUX se vyrábí v celodřevěné i bezúdržbové úpravě, s horním i spodním ovládáním. Ve variantě s horním ovládáním lze nové střešní okno VELUX dovybavit elektrickým či solárním napájením a dálkově ho ovládat. Následně ho můžete napojit i na inteligentní technologii (VELUX ACTIVE with NETATMO), která sama zajistí vyvětrání nebo zastínění. Samozřejmostí je kompatibilita s dalšími vnitřními i venkovními doplňky.

Ve 100% recyklovatelném obalu

Společnost VELUX v roce 2017 uvedla na trh první cenově dostupná trojskla a za 3 roky se jejich podíl v prodeji oken značky VELUX zvýšil z 15 % na 80 %. Střešní okna s izolačním trojsklem zajišťují daleko lepší tepelný komfort a šetří energii potřebnou na vytápění. Ekologický přístup společnosti VELUX se navíc netýká jen výrobku samotného, ale je komplexní – nové okno VELUX bude dodáváno ve 100% recyklovatelném obalu. I to je jeden z kroků, kterými chce společnost VELUX splnit svůj globální závazek: Do roku 2041, ke stému výročí svého založení, se zavázala dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality, a to jako první společnost ve stavebnictví.